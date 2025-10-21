ارزش آثار غارت شده از موزه لوور پاریس ۸۸ میلیون یورو (۱۰۲ میلیون دلار) تخمین زده شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - دادستان عمومی پاریس روز سه‌شنبه به نقل از متصدی موزه اعلام کرد که ارزش آثار غارت شده از موزه لوور ۸۸ میلیون یورو (۱۰۲ میلیون دلار) تخمین زده شده است.

روز یکشنبه، سارقان وارد موزه لوور شدند و جواهراتی مربوط به دوران ناپلئون را به سرقت بردند. مظنونان پس از سرقت توانستند از صحنه فرار کنند.

گردنبند، سنجاق سینه، گوشواره و یک گل سینه بزرگ منبت‌کاری شده با جواهرات متعلق به چهره‌های تاریخی مانند ملکه ماری لوئیز، همسر ناپلئون اول و ملکه اوژنی، همسر ناپلئون سوم از جمله اقلامی بودند که توسط سارقان به سرقت رفتند.

منبع: خبرگزاری فرانسه