دولت آلمان برنامه‌های ویژه خود برای پذیرش پناهجویان افغان را که برای حمایت از افراد در معرض خطر طراحی شده بود، به دلیل موانع اداری و طولانی شدن روند بررسی پرونده‌ها لغو کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان- بر اساس گزارش رسانه‌های آلمانی، این برنامه که با هدف حمایت از افغان‌های در معرض خطر از جمله فعالان حقوق زنان، خبرنگاران و کسانی که با نیروهای بین‌المللی همکاری داشتند، طراحی شده بود، به دلیل پیچیدگی‌های اداری و طولانی شدن روند بررسی پرونده‌ها، تنها به تعداد محدودی از متقاضیان کمک کرد و اکنون به طور کامل لغو شده است.

شبکه «ام دی آر» در مستندی با عنوان «وعده‌های دروغین آلمان» به بررسی شرایط دشوار حدودد ۲ هزار افغانستانی‌ پرداخته که ماه‌ها یا حتی سال‌ها در کشورهای سوم مانند پاکستان در انتظار دریافت ویزا به سر می‌برند. این گزارش نشان می‌دهد که بسیاری از این افراد نه تنها در بلاتکلیفی اداری به سر می‌برند، بلکه با تهدید اخراج از سوی مقامات محلی نیز روبرو هستند.

این تصمیم جدید حتی امکان بازنگری یا لغو پذیرش‌های قبلی را نیز مطرح کرده است. آنگلا مرکل، صدراعظم پیشین آلمان، با انتقاد از این رویکرد، بر مسئولیت اخلاقی و قانونی آلمان در قبال افغان‌هایی که وعده پذیرش دریافت کرده‌اند، تأکید کرده است.

