گمرک مرزی دوغارون تایباد از رشد ۲۹ درصدی صادرات کالا به افغانستان در سال جاری خبر داد که ارزش مبادلات سالانه این گذرگاه را به بیش از ۳.۲ میلیارد دلار رسانده و جایگاه راهبردی آن را در روابط اقتصادی دو کشور تثبیت کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان- صادرات کالا از مرز دوغارون در سال جاری با رشد ۲۹ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته همراه بوده و ارزش مبادلات سالانه این گذرگاه را به بیش از سه میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار رسانده است.

 سید حسن رحیمی‌زاده، مدیرکل گمرک مرزی دوغارون تایباد، اظهار داشت: مرز دوغارون به‌عنوان نخستین و مهم‌ترین گذرگاه تجاری افغانستان با ایران شناخته می‌شود و حدود ۶۰ درصد از کالاهای صادراتی کشورمان از این مرز زمینی به افغانستان صادر می‌شود.

وی افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون، بیش از ۴۷۰ هزار تُن کالا از طریق گذرگاه بین‌المللی دوغارون به مقصد افغانستان صادر شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، افزایش ۲۹ درصدی را نشان می‌دهد.

رحیمی‌زاده با اشاره به ارزش این میزان صادرات گفت: بر اساس برآوردهای کارشناسی، ارزش کالاهای صادرشده از این مرز در سال جاری افزون بر ۲۰۰ میلیون دلار بوده است.

وی ادامه داد: مصالح ساختمانی، فرآورده‌های نفتی، محصولات پتروشیمی، میوه و تره‌بار و مواد غذایی از جمله مهم‌ترین اقلام صادراتی ایران به افغانستان هستند که از طریق دوغارون به این کشور منتقل می‌شوند.

مدیرکل گمرک مرزی دوغارون همچنین با اشاره به ظرفیت‌های مسافری این مرز رسمی بیان کرد: روزانه بیش از چهار هزار نفر شامل رانندگان، مسافران، فعالان اقتصادی و کارکنان بخش‌های اداری و خدماتی از دوغارون تردد می‌کنند و سالانه بیش از یک میلیون مسافر به‌صورت قانونی از طریق این معبر رسمی میان دو کشور رفت‌وآمد دارند.

وی افزود: گمرک مرزی دوغارون در فاصله ۱۸ کیلومتری شهر تایباد و در مجاورت خاک افغانستان واقع شده و بیشترین حجم فعالیت آن مربوط به ترانزیت کالا از طریق بندرعباس است. کالاهای بازرگانان افغانستانی، پاکستانی، هندی و سایر کشورهای همسایه افغانستان از طریق بنادر جنوبی ایران نظیر بندرعباس و بندر لنگه به دوغارون منتقل و از آنجا وارد خاک افغانستان می‌شوند.

شهرستان تایباد با جمعیتی بالغ بر ۱۵۱ هزار نفر در ۲۲۵ کیلومتری جنوب شرقی مشهد قرار دارد و به‌واسطه موقعیت جغرافیایی و ظرفیت‌های ترانزیتی، از جایگاه ویژه‌ای در تعاملات اقتصادی منطقه برخوردار است.

برچسب ها: تجارت ایران و افغانستان ، صادرات به افغانستان ، دوغارون
