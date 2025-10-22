طبق اعلام مدیرعامل سایپا به رئیس اداره نظارت بر ناشران گروه صنعتی و معدنی سازمان بورس و اوراق بهادار، قیمت جدید ۱۱ محصول شرکت خودروسازی سایپا اعلام شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری -  پس از آنکه ایران خودرو درخواست افزایش قیمت را به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ارائه کرده و پیش از آن اعلام کرده بود که قیمت محصولات خود را در ۲۷ مهرماه افزایش می‌دهد، امروز هم سایپا از افزایش قیمت ۱۱ محصول خود رونمایی کرد و نامه افزایش قیمت محصولات خود را در سامانه کدال بارگذاری کرد.

بر اساس این گزارش، طبق اطلاعیه شرکت سایپا، قیمت محصولات در کارخانه عبارت است از: کوییک S با استاندارد ۸۵ گانه به ۴۷۰ میلیون تومان، ساینا به ۴۲۴ میلیون تومان، اطلس به ۶۵۵ میلیون تومان، شاهین دستی به ۷۷۴ میلیون تومان و شاهین اتومات هم به ۸۴۴ میلیون تومان رسید.

قیمت جدید محصولات سایپا اعلام شد

تبادل نظر
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۷
در انتظار بررسی: ۵
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۴۰ ۳۰ مهر ۱۴۰۴
بر حسب دیه مردم نرخ می‌دارند
۰
۰
پاسخ دادن
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
ناشناس
۲۱:۵۳ ۳۰ مهر ۱۴۰۴
مسابقه بی پایان افزایش قیمت و زدن جیب مردم .
واقعا این همه ولع تا کی ادامه خواهد داشت !!؟؟
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
جواد
۲۰:۰۵ ۳۰ مهر ۱۴۰۴
پرستار‌ی هستم که ۳۴ تومن حقوق این ماهم بوده، بنده سهمم ازین کشور حتی یک ماشین ارزان تولید داخل هم نمیشه.
۱
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۵۶ ۳۰ مهر ۱۴۰۴
400 میلیون ناقابل ارزان ترین خودرو تولید داخل !!
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۹ ۳۰ مهر ۱۴۰۴
کشور بی قانون و الکیه
۰
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
مهدی
۱۴:۳۴ ۳۰ مهر ۱۴۰۴
آخه این ارابه ها ارزش اینهمه پول هدر دادن داره؟؟؟؟ کدوم آدم عاقلی برای این بنجل ها 1 میلیارد پول میده؟
۰
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۰ ۳۰ مهر ۱۴۰۴
میگم مگه ایرانخودرو و سایپا سهام ملت ایران نیس،،چجوری سالی دو سه بار افزایش قیمت میدن
۰
۱۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
احمد صابری
۱۴:۱۰ ۳۰ مهر ۱۴۰۴
مرتب افزایش قیمت می دهند ولی طلب مشتریان را نمی دهند ، قرار بود سایپا( سند تک برگی) 6 ماه بعد از تحویل خودرو مبلغ جریمه تاخیر در خودرو بدهد اما حالا 8 ماه گذشته و هنوز خبری نیست ، جالب است که هر موقع پیگیری می کنی صبور بودن (پیام ثابت دائمی) را پیش می کشند. تا کی حرامخوری ؟
۰
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۸ ۳۰ مهر ۱۴۰۴
ابوسعید خدرى از پیغمبر (ص) روایت نموده كه فرمود:

امت من در زمان مهدى (عج) چنان در فراخى معیشت به سر برند كه هیچگاه پیش از آن ندیده باشند . آسمان پى در پى بركات خود را براى آنان فرو مى ریزد و زمین آنچه دارد بیرون مى دهد
۷
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۳۸ ۳۰ مهر ۱۴۰۴
اللهم عجل لولیک الفرج
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
ناشناس
۲۱:۵۶ ۳۰ مهر ۱۴۰۴
تو هم این خدری را سرویس کردی
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۲ ۳۰ مهر ۱۴۰۴
۱۰۰ میلیون تومن بخاطر گاز سوز بودن ؟ واقعا شرم آور هست.
۰
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
داود
۱۳:۰۸ ۳۰ مهر ۱۴۰۴
واقعا گریه ام گرفته با چندسال پس انداز وهزاران امید چند سال پیش شاهین پلاس ثبت نام کردم آذر ماه موعد پرداخت وجه وتکمیل وجه میباشد ای مسلمان من کارمند با این افزایش قیمت از کجا بیارم وای برخودم که طلا فروختم وثبت نام کردم اگه همون طلاها الان بودن بدون اضافه پرداخت ۷۰۰میلیونی میتونستم شاهین پلاس باز آزاد بخرم هزاران لعنت برخودم .
۰
۱۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۸ ۳۰ مهر ۱۴۰۴
خوش خبر باشی به ارزانی و ثبات عادت نداریم
۲
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۴ ۳۰ مهر ۱۴۰۴
کسی نیست شماها رو کنترل کنه که قیمت‌ها را خودسرانه بالا می‌برید؟؟؟
۱
۲۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
حامد
۱۲:۳۱ ۳۰ مهر ۱۴۰۴
خاک بر سرشون
۱
۲۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
Saeed
۱۲:۲۷ ۳۰ مهر ۱۴۰۴
هر روز داریم افسرده تر میشیم
چطوره که حقوقا سالی یکبار افزایش پیدا میکنن ولی قیمت لگن های ایرانخودرو و سایپا سالی چهار بار؟؟؟!!
اما حسین فرموند
اگر که دین ندارید لااقل آزاد مرد باشید
۱
۲۹
پاسخ دادن
