دکتر منصوری رئیس دامپزشکی خوی گفت: استفاده ناصحیح از شیر خام عامل اصلی شیوع ویروس بیماری تب مالت است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطمه فرخ زاده - مجتبی منصوری رئیس دامپزشکی خوی در گفتگو با خبرنگار ما گفت: با توجه به شیوع بیماری تب مالت در جامعه بخاطر استفاده ناصحیح از شیر خام توسط بعضی تولید کنندگان بستنی سنتی و پخت ناقص شیر در استفاده عمومی در منازل ، سازمان دامپزشکی استان اقدام به صدور بخشنامه ای مبنی بر ممنوعیت خرید و فروش شیر خام در مغازه های شیر و لبنیات فروشی ها کرد تا جلو شیوع بیماری تب مالت گرفته شود.
 
وی افزود: سنتی بودن تولید شیر خام، گران بودن قیمت محصولات لبنی پاستوریزه و عدم تمایل بعضی از مردم برای استفاده از محصولات پاستوریزه از جمله مشکلات اولیه اجرای این بخشنامه است.
 
منصوری گفت: مستلزم اجرای این بخشنامه تامین زیر ساخت های لازم از جمله احداث کارخانه تولید لبنیات پاستوریزه و فرهنگ سازی در جامعه برای استفاده از لبنیات پاستوریزه می باشد.
 
رئیس دامپزشکی خوی از مردم فهیم خواست: در هنگام مصرف شیر خام و تولید محصولات لبنی از جمله پنیر، ماست و... ومخصوصا بستنی  سنتی حداقل ۵ دقیقه شیر را جوشانده تا ویروس و میکروب های شیر کاملا از بین بروند و بعدا استفاده نمایید.
 
 
