باشگاه خبرنگاران جوان - ایسلند، یکی از آخرین نقاط «بی‌پشه» جهان، از گزند گرمایش زمین در امان نیست. پژوهشگران برای نخستین‌بار موفق به ثبت حضور پشه‌های زنده در این کشور شدند. اتفاقی که می‌تواند نشانه‌ای هشداردهنده از تغییرات سریع اقلیمی در مناطق شمالی زمین باشد.

در اواسط اکتبر ۲۰۲۵، یک شهروند ایسلندی به نام بیورن یالتاسون (Björn Hjaltason) هنگام قدم‌زدن در منطقه‌ای مرطوب در شمال ریکیاویک، متوجه حشره‌ای غیرعادی شد. او حشره را به دام انداخت و به مؤسسه‌ حیات‌وحش ایسلند فرستاد.

نتیجه‌ی بررسی‌ها شگفت‌انگیز بود. پشه Culiseta annulata شناسایی شد. این گونه معمولاً در بریتانیا و اروپای شمالی زندگی می‌کند و از دیگر انواع پشه‌ها مقابل سرما مقاوم‌تر است.

از بین رفتن سد سرما

ایسلند به‌دلیل زمستان‌های طولانی و یخ‌بندان‌های مداوم، محیطی کاملاً نامناسب برای رشد پشه‌ها محسوب می‌شد. اما میانگین دمای این کشور در دهه‌ گذشته تا چهار برابر سریع‌تر از میانگین جهانی افزایش یافته است.

به گفته‌ی مات‌یاس آلفردسون، حشره‌شناس ارشد پروژه، تغییر الگوهای دمایی و افزایش روزهای بدون یخ، شرایطی فراهم کرده که لارو پشه‌ها بتوانند در مرداب‌ها و آبگیرهای موقت رشد کنند.

ناقل ناخواسته‌ی پشه‌ها

پژوهشگران احتمال می‌دهند پشه‌ها از طریق کالاهای وارداتی، کانتینرها یا کشتی‌های باری وارد کشور شده باشند. ایسلند با وجود موقعیت دورافتاده‌اش، حجم بالایی از واردات غذایی و صنعتی دارد که می‌تواند مسیر انتقال گونه‌های مهاجم باشد.

گونه‌ کشف‌شده ناقل بیماری‌های خطرناک مانند مالاریا یا دنگ نیست. اما کارشناسان هشدار می‌دهند که حضور این پشه‌ها ممکن است راه را برای گونه‌های دیگر، از جمله ناقلان ویروس، هموار کند.

در عین حال ورود پشه‌ها می‌تواند تعادل اکولوژیک ایسلند را دگرگون کند. در کشوری که تا امروز خبری از این حشرات نبود، حالا پرندگان و ماهی‌ها با منبع غذایی تازه‌ای روبه‌رو می‌شوند و چرخه‌ طبیعی غذا ممکن است تغییر کند.

کشف پشه‌ها در ایسلند صرفاً یک خبر عجیب نیست. بلکه یادآوری از شتاب تغییرات اقلیمی است. گرما اکنون به آستانه‌ قطب شمال رسیده است!

منبع: خبر آنلاین