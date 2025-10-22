باشگاه خبرنگاران جوان - رضا سالمی درباره وضعیت تامین و قیمت گذاری گوشت گوساله و گوسفندی در بازار افزود: گوشت گرم گوساله جوان بدون استخوان و چربی از پاکستان وارد کشور شده که شرکت های واردکننده می توانند این محصول را با قیمت ۵۹۸ هزارتومان در هر کیلوگرم تحویل واحدهای بسته بندی و میادین میوه و تره بار دهند.

دبیر انجمن تامین کنندگان و واردکنندگان فرآورده‌های خام دامی با بیان اینکه گوشت وارداتی با قیمت ارز مرکز مبادله ارز و طلای ایران تامین و وارد کشور می شود، اظهارداشت: بنابراین گوشت گرم گوساله وارداتی در میادین میوه و تره بار با نرخ ۶۲۰ هزارتومان و در فروشگاه های زنجیره ای به شکل بسته بندی - بشقابی می تواند با نرخ ۶۵۰ هزارتومان به دست مصرف کنندگان برسد.

وی تصریح کرد: در حال حاضر روزانه بین ۳۰ تا ۴۰ تن گوشت گرم و منجمد از پاکستان و برزیل وارد کشور می شود که قرار است این مهم به تدریج افزایش یابد.

سالمی گفت: در حال حاضر معاونت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در حال پیگیری تخصیص ارز مبادله ای برای واردات گوشت قرمز است که در صورت تامین به موقع ارز مبادله ای گوشت با حجم بیشتری وارد کشور می شود.

وی افزود: در صورتی که وزارت جهاد کشاورزی در ثبت سفارش ها و بانک مرکزی در تخصیص به موقع ارز مبادله ای همکاری کنند به صورت حتم بازار گوشت قرمز تا پایان سال کنترل می شود.

دبیر انجمن تامین کنندگان و واردکنندگان فرآورده‌های خام دامی اظهارداشت: براساس لیست منتشر شده هر کیلوگرم گوشت منجمد مخلوط گوساله برزیلی با سقف قیمت فروش برای واردکنندگان درب سردخانه ۶۱۰ هزار تومان، منجمد گاومیش هندی مصرف خانوار ۴۳۰ هزارتومان، منجمد گوسفندی مغولی(۵ تکه) ۴۸۵ هزار تومان، ران گوسفندی مغولی ۵۹۰ هزار تومان، سردست و کتف گوسفندی مغولی ۵۶۰ هزار تومان، قلوه‌گاه گوسفندی مغولی ۳۱۰ هزار تومان، گردن گوسفندی مغولی ۴۸۰ هزار تومان و راسته گوسفندی مغولی ۴۸۰ هزار تومان قیمت گذاری شده است.

گفتنی است، در نامه انجمن واردکنندگان فرآورده های خام دامی به مدیران عامل شرکت های وارد کننده درباره سقف فروش ریالی گوشت منجمد گوسفندی وارداتی مغولی آمده است: با استناد به بند ۵-۴ مصوبات چهاردهمین جلسه کارگروه تنظیم بازار به تاریخ اول بهمن ۱۴۰۳ ابلاغی دوم بهمن ۱۴۰۳ در رابطه با تعیین قیمت گوشت منجمد وارداتی با ارز توافقی و رعایت ضوابط قیمت‌گذاری کالاهای وارداتی و در جهت حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تجار و جلوگیری احتمالی از بلاتکلیفی در عرصه محصولات وارداتی و دلیل شناور بودن نرخ ارز، هیات مدیره انجمن پس از بررسی مدارک و مستندات و هزینه‌های انجام شده برای هر کالا و اخذ نظرات و مشورت با شرکت‌های واردکننده، سقف قیمت فروش را بر پایه نرخ ارز در تابلو مرکز مبادله در تاریخ ۲۳ مهرماه ۱۴۰۴ اعلام شده است.

در تبصره یک: این مصوبه آمده است: نرخ ارز هر یورو ۸۵ هزار و ۴۰۰ تومان و نرخ ارز آزاد ۱۳۰ هزار و ۲۲۵ تومان در محاسبه هزینه‌ها لحاظ شده است.

در تبصره دو: سودبازرگانی ۱۵ درصد و مالیات بر ارزش افزوده ۱۰ درصد محاسبه شده است.

