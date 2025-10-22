باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - بر اساس یک نظرسنجی جدید که توسط رویترز-ایپسوس انجام شده، اکثریت مردم آمریکا معتقدند کشورشان باید کشور فلسطین را به رسمیت بشناسد.

نتایج این نظرسنجی نشان می‌دهد که ۵۹ درصد از آمریکایی‌ها بر این باورند که ایالات متحده باید کشور فلسطین را به رسمیت بشناسد. این حمایت در میان دموکرات‌ها با ۸۰ درصد بسیار قوی‌تر از جمهوری‌خواهان با ۴۱درصد است.

در همین حال، نتایج نظرسنجی در مورد نقش دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در تحولات منطقه نشان می‌دهد که ۵۱ درصد از پاسخ‌دهندگان معتقدند در صورت پایداری و موفقیت‌آمیز بودن آتش‌بس در غزه، ترامپ سزاوار تشکر است؛ در مقابل، ۴۲درصد از آنها چنین دیدگاهی ندارند.

این نظرسنجی در حالی منتشر می‌شود که پس از ماه‌ها درگیری شدید در نوار غزه، یک آتش‌بس شکننده به اجرا درآمده است. این توافق نتیجه تلاش‌های میانجیگرانه گسترده‌ای از طرف مصر، ترکیه، قطر و آمریکا بود.

از همه مهم‌تر، این نظرسنجی نشان‌دهنده یک تحول قابل توجه در افکار عمومی آمریکاست. حمایت اکثریت مردم و به ویژه دموکرات‌ها از به رسمیت شناختن کشور فلسطین، می‌تواند فشار سنگینی بر دولت‌های آینده و کنگره آمریکا وارد کند تا موضع دیرینه خود را در قبال راه‌حل دو کشوری بازنگری کرده و به سمت استقلال فلسطین گام بردارند.

منبع: کانال تلگرامی الجزیره