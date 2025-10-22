باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - روزنامه نیویورک تایمز به نقل از مقامات آمریکایی گزارش داد که در داخل دولت آمریکا نگرانی فزاینده‌ای وجود دارد مبنی بر احتمال اینکه بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم تروریستی اسرائیل از توافق آتش‌بس در غزه عقب‌نشینی کند.

به گفته این مقامات، استراتژی کنونی واشنگتن بر این متمرکز است که نخست‌وزیر رژیم تروریستی اسرائیل را از از سرگیری یک حمله همه‌جانبه و تمام‌عیار علیه نوار غزه بازدارد.

پیش از این نیز شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم تروریستی اسرائیل اعلام کرد استیو ویتکاف و جرد کوشنر فرستادگان ترامپ در دیدار دوشنبه شب با نتانیاهو به او گفتند، به گونه‌ای رفتار نکند آتش‌بس را به خطر بیندازد. آنها تاکید کردند، قصد دارند هرچه در توان دارند برای ورود به مرحله دوم طرح آتش‌بس در غزه انجام دهند.

طبق گزارش کانال ۱۲ تلویزیون اسرائیل، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا تلاش دارد آتش بس را حفظ کند و به جنبش حماس اطلاع داده است که اسرائیل ممکن است جنگ در غزه را از سر بگیرد ولی الآن چنین کاری نخواهد کرد چرا که آمریکا به دنبال تثبیت آتش‌بس است.

منابع آگاه در رژیم تروریستی اسرائیل گفتند، ویتکاف و کوشنر دیداری طولانی با نتانیاهو و رون درمر وزیر امور راهبردی رژیم تروریستی اسرائیل داشتند و این پیام روشن و قاطع رئیس جمهور آمریکا را منتقل کردند که این رژیم تروریستی نباید به گونه‌ای رفتار کند که آتش‌بس را به خطر بیندازد.

منبع: کانال تلگرامی الجزیره