باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - سخنگوی گردان‌های قدس، شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین امروز چهارشنبه در سخنانی اعلام کرد که این گروه از همان ساعات اولیه عملیات طوفان الاقصی مشارکت داشته و با نیرو‌های اسرائیلی که قصد رویارویی با رزمندگان این گروه را داشتند، قاطعانه برخورد کرده است.

وی با اشاره به اینکه دشمن صهیونیستی جنگ وحشیانه خود را علیه مردم فلسطین آغاز کرده است، اظهار داشت: "واکنش دشمن، نیتی پنهان برای جنگ و نسل‌کشی علیه مردم غیرنظامی بی‌دفاع با حمایت نامحدود آمریکا را نشان می‌دهد. "

او افزود: "دشمن چهره واقعی خود را با کشتار ده‌ها هزار غیرنظامی بی‌گناه، کودک و زن در برابر همه آشکار کرد. این ارتش فاقد انسانیت و ارزش است و ارتشی خون‌ریز و نژادپرست است که از سوی دولتی اوباش‌گونه هدایت می‌شود. "

سخنگوی گردان‌های قدس با بیان اینکه "نبرد خود را با توکل بر خدا آغاز کردیم و خانه‌ها، خانواده‌ها و همه دارایی‌هایمان را ترک کردیم و به خوبی از سختی راه و مسئولیت بزرگی که بر دوش ما و ملت ما قرار دارد، آگاه بودیم"، گفت: ما با حمایت گروهی مؤمن در کشور‌های لبنان، یمن و ایران در برابر این اشغالگری ایستاده‌ایم.

وی همچنین بر ادامه ارتباط مستمر میان گردان‌های قدس و گردان‌های قسام، شاخه نظامی حماس تأکید کرد و افزود: "ما تعهد کامل خود را به توافق آتش‌بس اعلام می‌کنیم و پایبندی دشمن به آن را رصد خواهیم کرد. "

منبع: پایگاه اطلاع رسانی فلسطین