معاون عملیات سازمان امداد و نجات هلال‌احمر اعلام کرد: نیرو‌های امدادی در بازه زمانی ۲۳ تا ۲۹ مهرماه به ۷۶۱ نفر امدادرسانی کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ محمدحسین کبادی، معاون عملیات سازمان امدادونجات جمعیت هلال احمر اظهار کرد: در بازه زمانی ۲۳ تا ۲۹ مهرماه ۱۴۰۴، نیرو‌های امدادی جمعیت هلال‌احمر در سراسر کشور به ۶۰۵ حادثه مختلف پاسخ داده‌اند که طی این عملیات‌ها، در مجموع ۷۶۱ نفر از خدمات امدادی بهره‌مند شده‌اند. از این تعداد، ۳۰۳ نفر به مراکز درمانی منتقل و ۱۴۴ نفر نیز به صورت سرپایی در محل درمان شدند.

وی افزود: در جریان عملیات‌های نجات فنی، ۴۵ نفر نجات یافته و پیکر ۳۴ تن از فوت‌شدگان نیز از محل حادثه رهاسازی شده است. همچنین در راستای حمایت اضطراری، ۲۰۰ نفر اسکان داده شده و ۷ نفر نیز به مناطق امن انتقال یافته‌اند. توزیع اقلام امدادی برای ۲۸ نفر نیز انجام شده است.

معاون عملیات سازمان امدادونجات جمعیت هلال احمر بیان داشت: استان‌های مازندران با ۵۶، اصفهان با ۵۵ و گیلان با ۴۱ حادثه، بیشترین تعداد حوادث ثبت‌شده را به خود اختصاص داده‌اند. از نظر تعداد مصدومان انتقال‌یافته به مراکز درمانی، استان اصفهان با ۳۹ نفر، گلستان با ۳۲ نفر و گیلان با ۳۰ نفر در صدر قرار دارند. تهران با ۳۹، مازندران با ۳۴ و فارس با ۲۲ نفر، بیشترین درمان‌های سرپایی را گزارش کرده‌اند.

کبادی خاطر نشان کرد: در حوزه نجات فنی نیز استان کرمان با ۱۲ نفر، خراسان رضوی و فارس هرکدام با ۸ نفر و مرکزی با ۷ نفر، بیشترین آمار رهاسازی مصدومان و فوتی‌ها را ثبت کرده‌اند.

کبادی ادامه داد: در این مدت، ۴۰۹ حادثه ترافیکی در محور‌های برون‌شهری به ثبت رسیده که منجر به انتقال ۲۳۸ مصدوم به مراکز درمانی و درمان سرپایی ۳۲ نفر در محل حادثه شده است. بیشترین حوادث ترافیکی در استان‌های اصفهان با ۳۹، گلستان با ۲۹ و گیلان با ۲۷ حادثه گزارش شده است. همچنین، بیشترین مصدومان ترافیکی انتقال‌یافته مربوط به استان‌های اصفهان با ۳۲، گلستان با ۲۶ و گیلان با ۲۴ نفر بوده است.

وی اظهار داشت: در بخش حوادث کوهستان، طی هفته مذکور ۱۷ مورد حادثه در سطح کشور رخ داده که منجر به حادثه‌دیدگی ۲۲ نفر و مصدومیت ۸ نفر شده است. استان خوزستان با ۴ و تهران با ۳ حادثه بیشترین تعداد حوادث کوهستان را داشته‌اند. همچنین خوزستان با ۴ و تهران با ۲ مصدوم، در صدر آمار آسیب‌دیدگان این حوادث قرار دارند.

به گفته کبادی، معاون عملیات سازمان امدادونجات جمعیت هلال‌احمر، تمامی عملیات‌ها با همکاری منسجم تیم‌های امدادی و عملیاتی این جمعیت و بهره‌گیری از ظرفیت‌های لجستیکی و انسانی سازمان انجام شده و روند پایش، پشتیبانی و آماده‌باش در استان‌ها همچنان ادامه دارد.

