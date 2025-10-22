باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - اولف کریسترسون، نخست وزیر سوئد روز چهارشنبه اعلام کرد که سوئد و اوکراین تفاهم‌نامه‌ای را امضا کرده‌اند که می‌تواند منجر به خرید ۱۵۰ جت جنگنده گریپن E توسط کی‌یف شود. کریسترسون در کنار ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین در استکهلم صحبت کرد و گفت که این توافق‌نامه بر همکاری بلندمدت در دفاع هوایی به جای کمک‌های فوری متمرکز است.

این سند زمینه را برای آنچه کریسترسون آن را «معامله بسیار بزرگ صنایع دفاعی» با شرکت ساب توصیف کرد، فراهم می‌کند که به طور بالقوه طی ۱۰ تا ۱۵ سال گسترش می‌یابد. جت‌های گریپن که به خاطر تطبیق‌پذیری و مقرون به صرفه بودنشان شناخته می‌شوند، می‌توانند قابلیت‌های هوایی اوکراین را در بحبوحه درگیری‌های جاری و تلاش‌های نوسازی به طور قابل توجهی افزایش دهند.

منبع: رویترز