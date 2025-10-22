باشگاه خبرنگاران جوان ـ دو سال نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در باریکه غزه باعث چرخش دیدگاه جهان نسبت به این رژیم شده و افکار عمومی کاملا علیه اسرائیل شده است.

خبرگزاری آناتولی ترکیه در گزارشی به بررسی جایگاه رژیم صهیونیستی در عرصه بین‌الملل پس از دو سال تجاوز به باریکه غزه پرداخت. در این گزارش آمده است: «اسرائیل ناگزیر است منابع عظیم و مبالغ هنگفتی را برای بازپس‌گیری حمایت‌هایی که به‌ویژه در جوامع غربی از دست داده، صرف کند. اما وظیفه‌ی اخلاقی روشن بوده و باید اطمینان حاصل شود که این تلاش برای تطهیر روایت، هرگز به نتیجه نخواهد رسید». هیچ مبلغی و هیچ کارزار تبلیغاتی نمی‌تواند چهره‌ی رژیمی را بزک کند که به‌طور آشکار مرتکب یکی از مستندترین نسل‌کشی‌های تاریخ معاصر شده است.

در مقابل، صدای اخلاقی و تأثیرگذار روایتی که سال‌ها به حاشیه رانده شده بود ــ روایت فلسطینی ــ اکنون با قدرتی بی‌سابقه در جهان طنین‌انداز شده است. افزایش خشم جهانی نسبت به اسرائیل، که در عرصه‌های فرهنگی مانند کنسرت‌ها، سینما و رویدادهای ورزشی نیز نمود یافته، نشانه‌ی تغییر عمیق در نگاه جهانی است. این دگرگونی پرسش‌های اساسی را مطرح می‌کند: چگونه تصویر اسرائیل در پی نسل‌کشی غزه به شکلی برگشت‌ناپذیر آسیب دیده است؟ پیامدهای تبدیل شدن اسرائیل به منفورترین زژیم جهان چیست؟ و این انزوا در داخل جامعه‌ی اسرائیل چه بازتابی دارد، در حالی که نسل‌کشی همچنان ادامه دارد؟

فروپاشی تصویر جهانی اسرائیل