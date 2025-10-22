باشگاه خبرنگاران جوان ـ دو سال نسلکشی رژیم صهیونیستی در باریکه غزه باعث چرخش دیدگاه جهان نسبت به این رژیم شده و افکار عمومی کاملا علیه اسرائیل شده است.
خبرگزاری آناتولی ترکیه در گزارشی به بررسی جایگاه رژیم صهیونیستی در عرصه بینالملل پس از دو سال تجاوز به باریکه غزه پرداخت.در این گزارش آمده است: «اسرائیل ناگزیر است منابع عظیم و مبالغ هنگفتی را برای بازپسگیری حمایتهایی که بهویژه در جوامع غربی از دست داده، صرف کند. اما وظیفهی اخلاقی روشن بوده و باید اطمینان حاصل شود که این تلاش برای تطهیر روایت، هرگز به نتیجه نخواهد رسید».هیچ مبلغی و هیچ کارزار تبلیغاتی نمیتواند چهرهی رژیمی را بزک کند که بهطور آشکار مرتکب یکی از مستندترین نسلکشیهای تاریخ معاصر شده است.
در مقابل، صدای اخلاقی و تأثیرگذار روایتی که سالها به حاشیه رانده شده بود ــ روایت فلسطینی ــ اکنون با قدرتی بیسابقه در جهان طنینانداز شده است.افزایش خشم جهانی نسبت به اسرائیل، که در عرصههای فرهنگی مانند کنسرتها، سینما و رویدادهای ورزشی نیز نمود یافته، نشانهی تغییر عمیق در نگاه جهانی است. این دگرگونی پرسشهای اساسی را مطرح میکند: چگونه تصویر اسرائیل در پی نسلکشی غزه به شکلی برگشتناپذیر آسیب دیده است؟ پیامدهای تبدیل شدن اسرائیل به منفورترین زژیم جهان چیست؟ و این انزوا در داخل جامعهی اسرائیل چه بازتابی دارد، در حالی که نسلکشی همچنان ادامه دارد؟
فروپاشی تصویر جهانی اسرائیل
واقعیت انزوای فزایندهی اسرائیل شاید در هشدار دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا به بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم صهیونیستی، خلاصه شود: «اسرائیل نمیتواند با تمام دنیا بجنگد، بیبی.»
این جمله اشاره به رشد بیسابقهی احساسات ضداسرائیلی در سراسر جهان دارد. این تغییر اکنون نتایج عینی نیز به همراه داشته است: تحریم کشورهایی چون اسپانیا، شکایتها در دادگاههای بینالمللی، فراخوانهای گسترده برای تحریم و سازماندهی کاروانهای آزادی برای غزه. این تحولات جهانی اکنون به نگرانی استراتژیک در واشنگتن و تلآویو تبدیل شده است.
نقطه عطف تغییر نگرشها به اسرائیل
شاید مورخان آینده این دوره را نقطهی عطفی در نگرش جهانی نسبت به اشغالگری اسرائیل بدانند. مخالفتی که پیشتر رادیکال تلقی میشد، اکنون به جریان اصلی تبدیل شده است؛ بهویژه در درون حزب دموکرات آمریکا. نظرسنجیها نشان میدهد اکثریت دموکراتها دیگر از سیاستهای اسرائیل حمایت نمیکنند؛ بر اساس نظرسنجی مؤسسه گالوپ، ۵۹ درصد از رأیدهندگان دموکرات با فلسطینیان همدلی بیشتری دارند و تنها ۲۱ درصد از اسرائیلیها حمایت میکنند.
نسلکشی غزه مخالفتها را فراتر از مرزهای حزبی برده است. حتی در میان جمهوریخواهان نیز ریزش محسوس است؛ بر اساس پژوهشی از دانشگاه مریلند، تنها ۲۴ درصد از رأیدهندگان جمهوریخواه ۱۸ تا ۳۴ ساله از اسرائیل بیشتر از فلسطین حمایت میکنند.این رویارویی جهانی به معنای درک کامل ماهیت واقعی اسرائیل است؛ رژیمی که سیاستهایش ماهیت خشونتآمیز و صهیونیستی خود را در جریان نابودی نظاممند مردم فلسطین آشکار کرده است.
امروز تقریبا هیچ حمایت جهانی از نتانیاهو وجود ندارد
نتانیاهو که جنگ غزه را ابزاری برای بازیابی محبوبیت داخلی خود میداند، دچار توهم است که جهان دوباره در حال چرخش به نفع اوست؛ اما این تصور از واقعیت فاصله دارد. بخش بزرگی از اسرائیلیها حتی پیش از آغاز جنگ نیز نسبت به او بیاعتماد بودند و امروز نیز حمایت جهانی از وی تقریباً وجود ندارد.
شکست اسرائیل در افکار عمومی جهان
جنگ تبلیغاتی رسانههای حامی اسرائیل برای پنهانکردن نسلکشی و متهم کردن فلسطینیان، در نهایت شکست خورد. مردم عادی، با تکیه بر شبکههای اجتماعی، توانستند ماشین تبلیغاتی اسرائیل را که دههها ستون دفاعی اصلی آن بود، در هم بشکنند. حتی تلاش اسرائیل برای پرداخت مبالغ هنگفت به اینفلوئنسرها جهت انتشار روایتهای ساختگی نیز بینتیجه ماند.این وضعیت، آخرین مرحلهی فروپاشی «هاسبارا» (تبلیغات رسمی اسرائیل در خارج) است. هیچ بودجه یا کارزار رسانهای نمیتواند چهرهی رژیمی را نجات دهد که بهوضوح مرتکب یکی از ثبتشدهترین نسلکشیهای تاریخ شده است. در مقابل، قدرت اخلاقی و انسانی روایت فلسطینی، که زمانی نادیده گرفته میشد، اکنون جایگاهی جهانی یافته است. مقاومت و کرامت پایدار مردم فلسطین، موجی از همدلی بیسابقه را در جهان ایجاد کرده است.
جلوگیری از تطهیر جنایتهای اسرائیل
صرفنظر از اینکه نسلکشی در غزه دوباره شدت گیرد یا نابودی تدریجی فلسطینیان در سایهی محاصره و آپارتاید ادامه یابد، جهان نباید اجازه دهد اسرائیل و شبکهی حامیانش تصویر خود را بازسازی کنند.
اسرائیل بیتردید سرمایهگذاری گستردهای برای بازپسگیری حمایت از دسترفته، بهویژه در غرب، انجام خواهد داد. پروژهی صهیونیستی تلاش میکند با مجموعهای از اقدامات شامل کارزارهای تخریب، تهدید هدفمند، شکایتهای حقوقی و سرمایهگذاری کلان در شبکههای اجتماعی، انزوای خود را کاهش دهد. آنها میدانند دوران کنترل رسانههای سنتی بر روایت جنگ و اشغال گذشته است و نبرد ادراک اکنون در بستر دیجیتال جریان دارد.وظیفهی اخلاقی روشن است: نباید اجازه داد این تطهیر روایی موفق شود. جهان این مسئولیت را به مردم غزه و تمام قربانیان اسرائیل بدهکار است. با نزدیک به یکچهارم میلیون کشته و زخمی فلسطینی طی دو سال گذشته، جامعه جهانی باید عدالت و پاسخگویی را برای عاملان این فاجعه تضمین کند.اجازه دادن به اسرائیل برای بازسازی چهرهی خود، یعنی دادن مجوز سیاسی برای نسلکشیهای آینده. چنین چیزی نباید ممکن باشد. جامعهی جهانی باید از تمام ظرفیت خود برای جلوگیری از آن بهره گیرد تا لکهی این جنایت برای همیشه بر چهرهی تاریخ باقی بماند.
منبع: فارس