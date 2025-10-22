باشگاه خبرنگاران جوان ـ از تسلط بر کشتی «گلکسی لیدر» گرفته تا هدف قرار دادن ناوهای هواپیمابر و میلیاردها دلار خسارت به کشتی‌های دشمن، یمن نشان داد که دریای سرخ می‌تواند هم مسیر تجارت و هم سلاحی راهبردی باشد.

با گذشت دو سال از حمایت‌ها و پشتیبانی یمن از مقاومت غزه، اکنون آب‌های دریای سرخ، خلیج عدن و دریای مکران تا اقیانوس هند، برای کشتی‌های اسرائیلی‌، آمریکایی و انگلیسی بیش از هر زمان دیگری ناامن هستند. نیروهای مسلح یمن با انجام بیش از ۷۵۸ عملیات نظامی، شامل ۱۸۳۵ مورد شلیک موشک‌های بالستیک، کروز و فراصوت، پهپادها و قایق‌های انتحاری، عملاً یک معادله جدید بازدارندگی در منطقه شکل داده‌اند.

عملیات‌های دریایی از ۱۹ نوامبر ۲۰۲۳ آغاز شد، زمانی که نیروهای یمنی کشتی اسرائیلی «گلکسی لیدر» را با ۲۵ دریانورد به اسارت گرفتند. پس از آن، حملات متعددی علیه ۲۵ کشتی اسرائیلی تا پایان سپتامبر ۲۰۲۵ انجام شد. این حملات شامل استفاده از موشک‌های بالستیک، کروز و پهپاد در مناطق مختلف از جمله خلیج عدن، دریای سرخ، دریای مکران، دریای مدیترانه و اقیانوس هند بود.