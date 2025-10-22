باشگاه خبرنگاران جوان ـ از تسلط بر کشتی «گلکسی لیدر» گرفته تا هدف قرار دادن ناوهای هواپیمابر و میلیاردها دلار خسارت به کشتیهای دشمن، یمن نشان داد که دریای سرخ میتواند هم مسیر تجارت و هم سلاحی راهبردی باشد.
با گذشت دو سال از حمایتها و پشتیبانی یمن از مقاومت غزه، اکنون آبهای دریای سرخ، خلیج عدن و دریای مکران تا اقیانوس هند، برای کشتیهای اسرائیلی، آمریکایی و انگلیسی بیش از هر زمان دیگری ناامن هستند.نیروهای مسلح یمن با انجام بیش از ۷۵۸ عملیات نظامی، شامل ۱۸۳۵ مورد شلیک موشکهای بالستیک، کروز و فراصوت، پهپادها و قایقهای انتحاری، عملاً یک معادله جدید بازدارندگی در منطقه شکل دادهاند.
عملیاتهای دریایی از ۱۹ نوامبر ۲۰۲۳ آغاز شد، زمانی که نیروهای یمنی کشتی اسرائیلی «گلکسی لیدر» را با ۲۵ دریانورد به اسارت گرفتند. پس از آن، حملات متعددی علیه ۲۵ کشتی اسرائیلی تا پایان سپتامبر ۲۰۲۵ انجام شد. این حملات شامل استفاده از موشکهای بالستیک، کروز و پهپاد در مناطق مختلف از جمله خلیج عدن، دریای سرخ، دریای مکران، دریای مدیترانه و اقیانوس هند بود.
در مجموع، ۷۶ کشتی که قوانین یمن درباره تردد به سمت بنادر اسرائیل را نقض کرده بودند، هدف قرار گرفتند؛ از جمله ۴۱ کشتی در دریای سرخ، ۱۳ کشتی در خلیج عدن و دریای مکران، ۵ کشتی در دریای مدیترانه، بهعلاوه دو حمله به بندر حیفا با همکاری گروههای مقاومت عراقی.نیروهای یمنی بیش از ۱۰۰ درگیری دریایی با ارتش آمریکا داشتند و ناوهای هواپیمابر، ناوشکنها و کشتیهای لجستیک را در دریای سرخ، خلیج عدن و اقیانوس هند هدف قرار دادند. مهمترین عملیاتها شامل حمله به ناو هواپیمابر آمریکایی «آیزنهاور» در ۳۱ مه ۲۰۲۴ با موشکهای کروز، بالستیک و پهپاد بود.
سپس درگیریهای متعددی با «یو اس اس هری ترومن» رخ داد که بین ژانویه و آوریل ۲۰۲۵ بیش از ۳۰ حمله را تجربه کرد؛ در یکی از این حملات ۱۸ موشک بالستیک و کروز شلیک شد و دو فروند F-18 ساقط شدند و ناو مجبور به عقبنشینی به شمال دریای سرخ شد. همچنین ناو هواپیمابر «وینسون» در ۱۸ و ۲۱ آوریل ۲۰۲۵ با موشک و پهپاد هدف قرار گرفت.در حوزه تجاری، نیروهای یمنی ۳۰ کشتی آمریکایی بین ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۴ را هدف قرار دادند، از جمله کشتیهای شرکتهای «میرسک»، «APL» و «TORM». در برخی حملات بیش از ۱۱ موشک بالستیک به یک هدف شلیک شد، مانند حمله به کشتی آمریکایی OLYMPIC SPIRIT در ۱۰ اکتبر ۲۰۲۴. کشتیهای انگلیسی نیز ۱۳ بار هدف قرار گرفتند، از جمله ناوشکن «دایموند» که در ۹ ژوئن ۲۰۲۴ هدف موشک بالستیک قرار گرفت.در مقابل، آمریکا و انگلیس صدها حمله هوایی انجام دادند تا توانمندیهای یمن را خنثی کنند، اما هیچ هدف راهبردی محقق نشد. یمن با شلیک موشک فراصوت «فلسطین ۲» به تلآویو، حیفا، بئر سبع و عسقلان، شکستی تاریخی برای سامانههای دفاعی اسرائیل از جمله «پاتریوت»، «تاد»، «فلاخن داوود» و «گنبد آهنین» ثبت کرد.
فعالیتهای داخلی
در سطح مردمی، بسیج یمنی به یک پدیده ملی بزرگ تبدیل شد؛ ۳۵۴ راهپیمایی و ۹۴۴۷۸ فعالیت مردمی در سراسر استانها برگزار شد. از دانشگاهها و مدارس گرفته تا تجمعات قبائل و عشیرهها در اعلام همبستگی با غزه، در تاریخ یمن بی سابقه بود.در زمینه آموزش نظامی مردمی، دورههای بسیج عمومی «طوفان الاقصی» طبق گزارش شبکه المسیره، بیش از یک میلیون و صد نفر فارغالتحصیل داشتند و در دوره سطح دوم ۱۳۲,۰۴۶ نفر شرکت کردند. همچنین ۵۱۴۸ مانور، ۱۳۴۹ نمایش نظامی و ۳۳۶۲ رژه نظامی در مناطق مختلف برگزار شد.
باید تأکید کرد که این درگیریها واشنگتن را وادار به بازنگری در قواعد درگیری کرد؛ سامانههای دفاعی آمریکا نتوانستند حملات را مهار کنند و ناوهای هواپیمابر چندین بار مجبور به عقبنشینی از دریای سرخ شدند. بندر ایلات از اواخر ۲۰۲۴ بهطور کامل تعطیل و حرکت کشتیهای اسرائیلی متوقف شد و هزینه حمل و نقل افزایش یافته و خسارتها برای رژیم اشغالگر به میلیاردها دلار رسید.گزارش دو ساله، معادله جدیدی در درگیری منطقهای نشان میدهد: قدرت یمنی نوظهور که بر فناوری داخلی و اراده سیاسی متکی است، توانست نقشه تردد دریایی بینالمللی را تغییر دهد و واشنگتن و تلآویو را وارد یک نبرد فرسایشی نامتوازن کند. بیش از ۷۵۸ عملیات به نماد حمایت واقعی امت اسلامی از غزه تبدیل شد و یمن ثابت کرد که دریای سرخ هم میتواند سلاح باشد و هم مسیر تجارت.موشکها و پهپادهای یمنی اکنون محرک معادله بازدارندگی جدید شدهاند و پیام روشنی میدهند: هر کس با کشتار در غزه همدستی کند، از آبهای منطقه عبور نخواهد کرد.
منبع: فارس