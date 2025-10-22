باشگاه خبرنگاران جوان _ محمدعلی طالبی در نشست احزاب و گروههای سیاسی استان که با حضور زینی وند معاون سیاسی وزیر کشور برگزار شد، با اشاره به جایگاه مهم این معاونت در دولت اظهار داشت: معاونت سیاسی وزارت کشور محور ساماندهی سیاست داخلی و بهنوعی ستون فقرات سیاست داخلی کشور بهشمار میرود.
استاندار کرمان ضمن قدردانی از تلاشهای معاونت سیاسی وزارت کشور، حضور زینیوند در این سمت را فرصتی تاریخی برای نقشآفرینی هرچه بیشتر احزاب و گروههای سیاسی دانست.
مقام عالی دولت در استان کرمان با اشاره به سوابق مدیریتی و سیاسی زینیوند اظهار داشت: زینیوند با توجه به تجربه مدیریتی در سطوح مختلف و دانش سیاسی بالا، در جایگاه مناسبی قرار گرفته و در مقایسه با افرادی که پیش از این مسئولیت معاونت سیاسی وزارت کشور را بر عهده داشتند، میتواند فرصت بهتری را برای ساماندهی سیاست داخلی کشور فراهم کند.
استاندار کرمان در ادامه با تأکید بر اهمیت حضور افراد کارآزموده در این حوزه تصریح کرد: از آنجا که همه ما خواهان نقشآفرینی پررنگتر احزاب و تشکلهای سیاسی در نظام حکمرانی کشور هستیم، باید حضور فردی با این سابقه و ویژگیها را فرصتی تاریخی برای تقویت سیاست داخلی و مشارکت سیاسی در کشور بدانیم.
طالبی در ادامه نشست احزاب و تشکلهای سیاسی استان، با اشاره به برگزاری مستمر جلسات با گروههای مختلف سیاسی اظهار داشت: این نشست، سومین دیدار من با احزاب و تشکلهای سیاسی در کمتر از یک سال گذشته است و از برگزاری جلسه با دوستان اصولگرا و اصلاحطلب استقبال میکنم و در این زمینه هیچ محدودیتی قائل نیستم؛ ضمن اینکه همواره خود را فردی انتقادپذیر میدانم.
وی با بیان اینکه تلاش شده فضای گفتوگو و تبادل نظر در استان تقویت شود، افزود: در ماههای گذشته زمینههای مختلفی از جمله در فضای مجازی، جلسات و شوراها فراهم شد تا دیدگاههای گوناگون در خصوص مسائل کلان استان کرمان شنیده و بررسی شود.
استاندار کرمان با اشاره به رویکرد باز و مشارکتمحور مدیریت استان اظهار داشت: در ماههای گذشته فضایی در استان کرمان ایجاد شد که طی آن موضوعات مهم توسعهای مطرح و فصول جدیدی برای پیشرفت استان گشوده شد و برنامههای توسعه نیز بهصورت شفاف ارائه و با مردم به اشتراک گذاشته شد تا آنان بتوانند دیدگاهها و نظرات خود را بیان کنند.
وی افزود: در این مسیر، بهترین فرصت برای اندیشهورزی در زمینه مسائل کلان استان فراهم شد و رویکردهای اجرایی بهصورت روشن و صادقانه با مردم در میان گذاشته شد.
استاندار کرمان با تأکید بر لزوم شفافیت در تصمیمسازیها تصریح کرد: وقتی مسائل بهصورت شفاف مطرح شود، مطالبهگری نیز در جامعه شکل میگیرد؛ بنابراین باید اهداف و برنامهها پیش از اجرا به اطلاع مردم برسد تا زمینه مشارکت و نظارت عمومی فراهم شود
طالبی در نشست احزاب و تشکلهای سیاسی استان با اشاره به تقویت نقشآفرینی احزاب در تصمیمسازیهای کلان استان، از تشکیل «اتاق فکر متشکل از احزاب» و راهاندازی «خانه احزاب» در کرمان خبر داد و گفت: از همه احزابی که ایده، طرح و برنامهای برای توسعه استان دارند، استقبال میکنیم و آمادهایم دیدگاههای آنان را در مسیر تصمیمسازی استان بهکار بگیریم.
وی با اشاره به در پیش بودن انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا افزود: این انتخابات بهترین فرصت برای کنش سیاسی احزاب است و انتظار میرود همه جریانها و سلایق سیاسی با نگاهی مسئولانه وارد میدان شوند.
استاندار کرمان تأکید کرد: از همه احزاب دعوت میکنم تا نیروهای شایسته، توانمند و پاکدست را شناسایی کرده و برای آینده کرمان برنامهریزی و چشمانداز روشنی ترسیم کنند.
منبع خبر: روابط عمومی استانداری کرمان