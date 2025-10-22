باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - وال استریت ژورنال به نقل از مقامات آمریکایی که نام آنها فاش نشده، اعلام کرد که دولت ترامپ محدودیت کلیدی در استفاده اوکراین از برخی موشک‌های دوربرد را لغو کرده است. اقدامی که به کی‌یف این امکان را می‌دهد که حملات خود را به اهدافی در داخل روسیه افزایش دهد.

بر اساس این گزارش، اوکراین سه‌شنبه هفته قبل، از این قابلیت جدید استفاده کرده و با استفاده از یک موشک کروز «سایه توفان» که توسط انگلیس تامین شده، یک کارخانه روسی در بریانسک را که مواد منفجره و سوخت موشک تولید می‌کرد، هدف قرار داد.

ستاد کل نیرو‌های مسلح اوکراین این حمله را در رسانه‌های اجتماعی اعلام کرد و خاطرنشان کرد که موشک سایه توفان از پدافند هوایی روسیه عبور کرده است.

مقامات آمریکایی پیش‌بینی می‌کنند که اوکراین با استفاده از موشک‌های سایه توفان که از هواپیما‌های اوکراینی پرتاب می‌شوند و بردی بیش از ۱۸۰ مایل دارند، حملات فرامرزی بیشتری انجام خواهد داد.

وال استریت ژورنال می‌گوید این تغییر سیاست که بدون اعلام عمومی انجام شده، به دنبال تغییر در اختیارات برای تأیید چنین حملاتی است. گفته می‌شود مسئولیت تایید این حملات از پیت هگست، وزیر دفاع آمریکا به ژنرال الکسوس گرینکویچ، ژنرال ارشد آمریکا در اروپا واگذار شده که به عنوان فرمانده ناتو نیز خدمت می‌کند.

منبع: وال استریت ژورنال