باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - رضا سالمی دبیرانجمن تامین کنندگان و واردکنندگان فرآورده های خام دامی با اشاره به میزان واردات گوشت قرمز در کشور گفت: بنابر آمار در ۶ ماهه امسال ۳۰ هزارتن گوشت قرمز وارد شد، درحالیکه سال گذشته میزان واردات ۱۳۰ هزارتن بود .

وی با اشاره به کاهش چشمگیر واردات گوشت افزود: به طور متوسط ماهانه ۲۰ هزارتن گوشت باید وارد شود که بدلیل سیاست های وزارت جهاد این میزان به ۵ هزارتن رسیده که در نهایت کسری ۱۵ هزارتنی در ماه منجر به افزایش قیمت گوشت قرمز شده است.

سالمی ادامه داد: با توجه به تسهیل ارز از تالار مبادله برای واردکنندگان و تدبیر معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد و استناد سیاست تنظیم بازار مقرر شده ارز واردات گوشت بیش از یک ماه طول نکشد، براین اساس شاهد تسریع واردات گوشت تسریع و افزایش ورود گوشت به کشور خواهیم بود‌ که در نهایت کسری بازار جبران می شود.

وی درباره آخرین وضعیت واردات گوشت منجمد بیان کرد: واردات گوشت منجمد گوسفند از مغولستان در حال انجام است و ماهانه ۵۰۰ تا هزارتن وارد می شود و در خصوص گوشت منجمد بدلیل عدم تامین مطالبات ارزی قبلی، واردات با تاخیر انجام می شود.

این مقام مسئول کسری ماهانه گوشت قرمز را ۲۰ هزارتن اعلام کرد و افزود: با توجه به مسائل ارزی ماهانه ۵ هزارتن گوشت وارد می شود که کسری وارداتی منجر به نوسان قیمت شده است.

وی با بیان اینکه قیمت گوشت منجمد تغییری نداشته است، گفت: نرخ پایه ارزی گوشت های منجمد تالار مبادله است، اما گوشت گرم نرخ پایه ارزی تغییر کرده که در نهایت این امر منجر به افزایش قیمت گوشت قرمز شده است. حال با پیگیری وزارت جهاد در خصوص تسریع تامین ارز از سوی بانک مرکزی و کاهش قوانین دست و پاگیر سازمان دامپزشکی، قیمت در بازار متعادل می شود.