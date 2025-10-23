دبیر انجمن تامین کنندگان و واردکنندگان فرآورده‌های خام دامی از واردات ماهانه ۵۰۰ تا هزارتن گوشت منجمد خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - رضا سالمی دبیرانجمن تامین کنندگان و واردکنندگان فرآورده های خام دامی با اشاره به میزان واردات گوشت قرمز در کشور گفت: بنابر آمار در ۶ ماهه امسال ۳۰ هزارتن گوشت قرمز وارد شد، درحالیکه سال گذشته میزان واردات ۱۳۰ هزارتن بود .

وی با اشاره به کاهش چشمگیر  واردات گوشت افزود: به طور متوسط ماهانه ۲۰ هزارتن گوشت باید وارد شود که بدلیل سیاست های وزارت جهاد این میزان به ۵ هزارتن رسیده که در نهایت کسری ۱۵ هزارتنی در ماه منجر به افزایش قیمت گوشت قرمز شده است.

سالمی ادامه داد: با توجه به تسهیل ارز از تالار مبادله برای واردکنندگان و تدبیر معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد و استناد سیاست تنظیم بازار مقرر شده ارز واردات گوشت بیش از یک ماه طول نکشد، براین اساس شاهد تسریع واردات گوشت تسریع و افزایش ورود گوشت به کشور خواهیم بود‌ که در نهایت کسری بازار جبران می شود.

وی درباره آخرین وضعیت واردات گوشت منجمد بیان کرد: واردات گوشت منجمد گوسفند از مغولستان در حال انجام است و ماهانه ۵۰۰ تا هزارتن وارد می شود و در خصوص گوشت منجمد بدلیل عدم تامین مطالبات ارزی قبلی، واردات با تاخیر انجام می شود.

این مقام مسئول کسری ماهانه گوشت قرمز را ۲۰ هزارتن اعلام کرد و افزود: با توجه به مسائل ارزی ماهانه ۵ هزارتن گوشت وارد می شود که کسری وارداتی منجر به نوسان قیمت شده است.

وی با بیان اینکه قیمت گوشت منجمد تغییری نداشته است، گفت: نرخ پایه ارزی گوشت های منجمد تالار مبادله است، اما گوشت گرم نرخ پایه ارزی تغییر کرده که در نهایت این امر منجر به افزایش قیمت گوشت قرمز شده است. حال با پیگیری وزارت جهاد در خصوص تسریع تامین ارز از سوی بانک مرکزی و کاهش قوانین دست و پاگیر سازمان دامپزشکی، قیمت در بازار متعادل می شود.

برچسب ها: تولید گوشت قرمز ، واردات گوشت ، قیمت گوشت
تبادل نظر

نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۴ ۰۱ آبان ۱۴۰۴
جناب آقای رئیس جمهور پزشکیان به لطف و مرحمت جنابعالی برنج داخلی به کیسه ای نزدیک 4 ملیون تومان رسیده است و برنج پاکستانی گران و کمیاب حداقل واردات برنج پاکستانی را آزاد کنید تا خانواده ها شرمنده فرزندان خود نشوند و بتوانند حداقل برنج شمال که نمی‌توانند بخرند و بخورند پاکستانی را بتوانند خریداری کنند. حرف های شما خیلی قشنگ است ولی برای مستضعفین جامعه نه به درد نمی‌خورد.
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۴ ۰۱ آبان ۱۴۰۴
جناب آقای رئیس جمهور پزشکیان به لطف و مرحمت جنابعالی برنج داخلی به کیسه ای نزدیک 4 ملیون تومان رسیده است و برنج پاکستانی گران و کمیاب حداقل واردات برنج پاکستانی را آزاد کنید تا خانواده ها شرمنده فرزندان خود نشوند و بتوانند حداقل برنج شمال که نمی‌توانند بخرند و بخورند پاکستانی را بتوانند خریداری کنند. حرف های شما خیلی قشنگ است ولی برای مستضعفین جامعه نه به درد نمی‌خورد.
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۵ ۰۱ آبان ۱۴۰۴
چه فایده تولید گوشت قرمز در کشور را نابود می‌کنید که راه برای واردات و عبرت ملت برایتان فراهم قیمت گوشت را بالا بردید حالا واردات تان شروع شده
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
علی
۱۰:۲۲ ۰۱ آبان ۱۴۰۴
اگر همینطور به فکر کنترل بازار خودرو باشید که خیلی خوبه.................
۰
۰
پاسخ دادن
