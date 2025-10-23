رئیس جمهور آمریکا گفت که فکر می‌کند همتای چینی‌اش می‌تواند تأثیر زیادی بر پوتین داشته باشد و قطعاً در مورد روسیه و اوکراین صحبت خواهند کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه گفت که معتقد است شی جین پینگ، رئیس جمهور چین می‌تواند نقش کلیدی در ترغیب ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه برای پایان دادن به جنگ در اوکراین پیش از دیدار هفته آینده آنها در کره جنوبی ایفا کند.

ترامپ در دفتر بیضی شکل خود در پاسخ به این سوال که آیا شی می‌تواند پوتین را برای توقف جنگ متقاعد کند، به خبرنگاران گفت: «بله، من اینطور فکر می‌کنم. فکر می‌کنم او می‌تواند تأثیر زیادی بر پوتین داشته باشد و ما قطعاً در مورد روسیه و اوکراین صحبت خواهیم کرد.»

رئیس جمهور آمریکا گفت که در سفر آینده خود به آسیا، که شامل توقف در مالزی و ژاپن نیز خواهد بود، با شی دیدار خواهد کرد.

او گفت: «در کره جنوبی، با رئیس جمهور شی جین پینگ از چین دیدار خواهم کرد. ما می‌توانیم بسیاری از سوالات، تردید‌ها و دارایی‌های عظیم خود را با هم حل کنیم.»

ترامپ رابطه خود با شی جین پینگ را «بسیار خوب» توصیف کرد و گفت که دیدارشان «بسیار طولانی» خواهد بود.

منبع: آناتولی

