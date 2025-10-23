باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین روز پنجشنبه گفت که آتشبس در اوکراین «ممکن» است اما افزود که «هیچ امتیاز ارضی وجود نخواهد داشت.»
زلنسکی پس از ورود به اجلاس رهبران اتحادیه اروپا در بروکسل، به خبرنگاران گفت که بسته جدید تحریمها علیه روسیه برای کییف «حیاتی» است و تحریمهای ایالات متحده «سیگنال خوبی» به سایر کشورها میفرستد. رئیس جمهور اوکراین همچنین تأکید کرد که اوکراین و متحدانش باید به اعمال فشار بر مسکو برای دستیابی به آتشبس ادامه دهند.
رئیس جمهور اوکراین، روز پنجشنبه از ایالات متحده و اتحادیه اروپا به خاطر توافق بر سر تحریمهای جدید انرژی علیه روسیه تشکر کرد و گفت که این تحریمها «بسیار مهم» هستند.
آنتونیو کاستا، رئیس شورای اروپا، پیش از جلسه از زلنسکی استقبال کرد و فاش کرد که این بلوک امروز «در مورد تأمین نیازهای مالی اوکراین برای سالهای ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ از جمله خرید تجهیزات نظامی» تصمیم سیاسی خواهد گرفت.
منبع: رویترز