باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - عربستان، اردن، اندونزی، پاکستان، ترکیه، جیبوتی، عمان، فلسطین، قطر، کویت، لیبی، مالزی، مصر، نیجریه، گامبیا، اتحادیه عرب و سازمان همکاری اسلامی، تصویب دو لایحه پیشنهادی کنست رژیم تروریستی اسرائیل با هدف اعمال آنچه «حاکمیت اسرائیل» بر کرانه باختری اشغالی و شهرک‌های استعماری غیرقانونی اسرائیلی نامیده می‌شود را با شدیدترین عبارات محکوم کردند.

این کشور‌ها امروز (پنجشنبه) در بیانیه‌ای تاکید کردند که این رأی‌گیری نقض آشکار قانون بین‌الملل و قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد، به ویژه قطعنامه ۲۳۳۴، است که تمام اقدامات رژیم تروریستی اسرائیل با هدف تغییر ترکیب جمعیتی، ماهیت و وضعیت قانونی سرزمین‌های فلسطینی اشغالی از سال ۱۹۶۷، از جمله قدس شرقی، را محکوم می‌کند.

همچنین این اقدام در تضاد با نظر مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری است که بر عدم مشروعیت رژیم تروریستی اسرائیل در اراضی فلسطینی و بطلان اقدامات شهرک‌سازی و الحاق اراضی در کرانه باختری اشغالی تأکید کرده است. آنها مجدداً تأکید می‌کنند که این رژیم تروریستی هیچ حاکمیتی بر اراضی فلسطینی ندارد.

این کشور‌ها همچنین از نظر مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری صادر شده در ۲۲ اکتبر ۲۰۲۵، در مورد تعهدات رژیم تروریستی اسرائیل در اراضی فلسطینی اشغالی و مرتبط با این اراضی، استقبال کردند.

این نظر مجددا بر تعهد رژیم تروریستی اسرائیل بر اساس حقوق بشردوستانه بین‌المللی تأکید می‌کند که باید تضمین کند ساکنان اراضی فلسطینی، از جمله نوار غزه، به نیاز‌های اولیه زندگی روزمره دسترسی داشته باشند و با تسهیل تمام طرح‌های امدادی ممکن به نفع ساکنان، از جمله از طریق سازمان ملل متحد و نهاد‌های آن، به ویژه آژانس امدادرسانی و کاریابی برای آوارگان فلسطینی (آنروا)، موافقت کند.

منبع: العربیه