زلنسکی مدعی است که اوکراین باید از اموال بلوکه شده روسیه برای تولید و خرید سلاح استفاده کند.

ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین میگوید که دولت کییف باید بتواند از اموال بلوکه شده روسیه برای تولید سلاح داخلی و خرید سلاحهای اروپایی و آمریکایی استفاده کند.
او که پس از دیدار با سران اتحادیه اروپا در بروکسل، در یک کنفرانس مطبوعاتی صحبت میکرد، گفت که بحث امروز با رهبران اروپایی خوب بوده است، اما تأکید کرد که استفاده از پول حاصل از اموال بلوکه شده روسیه ساده نیست.
زلنسکی در ادامه گفت که هر طرحی برای صلح باید با آتشبس و قطع شدن حملات آغاز شود و مذاکرات بیشتری پس از آن انجام شود.
پس از رد کمکهای نظامی بیشتر از سوی دونالد ترامپ، و همزمان با ادامه حملات روسیه، رهبران اروپایی به دنبال راهی جدید برای تأمین مالی اوکراین هستند.
طرح اروپا آن است که اوکراین وامی به ارزش ۱۴۰ میلیارد یورو دریافت کند که با داراییهای بانک مرکزی روسیه تضمین شده است. این داراییها اندکی پس از حمله روسیه به اوکراین مسدود شدند.
مقامهای اتحادیه اروپا گفتهاند که اموال روسیه را مصادره نمیکنند. در عوض، این اتحادیه میخواهد با شرکت یوروکلیر (Euroclear) قراردادی امضا کند تا وامی به اوکراین بدهد که پشتوانهاش همان داراییهای مسدودشده روسیه باشد. بعد از پایان جنگ، اوکراین باید این وام را به اتحادیه اروپا برگرداند؛ البته با پولی که فرض میشود روسیه به عنوان غرامت جنگی پرداخت خواهد کرد. اگر روسیه واقعاً این غرامت را بپردازد، اتحادیه اروپا تحریمها را برمیدارد. در این مرحله، شرکت یوروکلیر پول را به روسیه بازمیگرداند و چرخه کامل میشود.
شایان ذکر است که روسیه به شدت از این طرح انتقاد کرده است. «ماریا زاخارووا» سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه میگوید پرداخت غرامت توسط مسکو منطقی و عقلانی نیست، زیرا همواره «بازندگان» جنگ هستند که غرامت میپردازند.
