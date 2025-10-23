زلنسکی مدعی است که اوکراین باید از اموال بلوکه شده روسیه برای تولید و خرید سلاح استفاده کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین می‌گوید که دولت کی‌یف باید بتواند از اموال بلوکه شده روسیه برای تولید سلاح داخلی و خرید سلاح‌های اروپایی و آمریکایی استفاده کند.

او که پس از دیدار با سران اتحادیه اروپا در بروکسل، در یک کنفرانس مطبوعاتی صحبت می‌کرد، گفت که بحث امروز با رهبران اروپایی خوب بوده است، اما تأکید کرد که استفاده از پول حاصل از اموال بلوکه شده روسیه ساده نیست.

زلنسکی در ادامه گفت که هر طرحی برای صلح باید با آتش‌بس و قطع شدن حملات آغاز شود و مذاکرات بیشتری پس از آن انجام شود.

پس از رد کمک‌های نظامی بیشتر از سوی دونالد ترامپ، و همزمان با ادامه حملات روسیه، رهبران اروپایی به دنبال راهی جدید برای تأمین مالی اوکراین هستند. 

طرح اروپا آن است که اوکراین وامی به ارزش ۱۴۰ میلیارد یورو دریافت کند که با دارایی‌های بانک مرکزی روسیه تضمین شده است. این دارایی‌ها اندکی پس از حمله روسیه به اوکراین مسدود شدند. 

مقام‌های اتحادیه اروپا گفته‌اند که اموال روسیه را مصادره نمی‌کنند. در عوض، این اتحادیه می‌خواهد با شرکت یوروکلیر (Euroclear) قراردادی امضا کند تا وامی به اوکراین بدهد که پشتوانه‌اش همان دارایی‌های مسدودشده روسیه باشد. بعد از پایان جنگ، اوکراین باید این وام را به اتحادیه اروپا برگرداند؛ البته با پولی که فرض می‌شود روسیه به عنوان غرامت جنگی پرداخت خواهد کرد. اگر روسیه واقعاً این غرامت را بپردازد، اتحادیه اروپا تحریم‌ها را برمی‌دارد. در این مرحله، شرکت یوروکلیر پول را به روسیه بازمی‌گرداند و چرخه کامل می‌شود.

شایان ذکر است که روسیه به شدت از این طرح انتقاد کرده است. «ماریا زاخارووا» سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه می‌گوید پرداخت غرامت توسط مسکو منطقی و عقلانی نیست، زیرا همواره «بازندگان» جنگ هستند که غرامت می‌پردازند.

منبع: گاردین

برچسب ها: اموال بلوکه شده ، روسیه ، ولودیمر زلنسکی
خبرهای مرتبط
مکرون: فقط زلنسکی می‌تواند درباره امتیازات ارضی مذاکره کند
زلنسکی: آتش‌بس ممکن است، اما هیچ امتیاز ارضی وجود ندارد
زلنسکی از پیشنهاد ترامپ برای توقف جنگ حمایت کرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
توهین وزیر اسرائیلی به عربستان: سعودی‌ها بروند شترسواری!
نتانیاهو تسلیم آمریکا شد: توقف طرح حاکمیت بر کرانه باختری
اوربان: اوکراین دیگر کشوری مستقل نیست
ترامپ: الحاق کرانه باختری اتفاق نخواهد افتاد
لیتوانی: دو هواپیمای روسی وارد حریم هوایی ما شد
شهادت یک پیرزن در حمله هوایی اسرائیل به جنوب لبنان
ونزوئلا: هرگونه عملیات سیا در کشور ما شکست خواهد خورد
بن‌گویر جلوی ترامپ ایستاد: برغوثی آزاد نخواهد شد
کاخ سفید: احتمال دیدار ترامپ و پوتین کاملا منتفی نیست
افغانستان با ایران، مراکش و تاجیکستان هم‌گروه شد
آخرین اخبار
ترامپ پنجشنبه آینده با شی جین پینگ دیدار می‌کند
ونزوئلا: هرگونه عملیات سیا در کشور ما شکست خواهد خورد
وزیر دفاع ایتالیا تحریم‌های روسیه را بی‌اثر دانست
کاخ سفید: احتمال دیدار ترامپ و پوتین کاملا منتفی نیست
اعتراف سلام: روش‌های دیپلماتیک در برابر اسرائیل بی‌نتیجه ماند
کارنی: در صورت شکست مذاکرات تجاری با آمریکا، اجازه دسترسی آزاد به بازار‌های خود را نمی‌دهیم
شهادت یک پیرزن در حمله هوایی اسرائیل به جنوب لبنان
کویت پیش‌بینی کرد: تحریم روسیه، قیمت نفت را افزایش می‌دهد
لیتوانی: دو هواپیمای روسی وارد حریم هوایی ما شد
بن‌گویر جلوی ترامپ ایستاد: برغوثی آزاد نخواهد شد
پوتین: تحریم‌های جدید آمریکا اثری بر اقتصاد روسیه ندارد
پالایشگاه‌های هندی واردات نفت روسیه را بشدت کاهش دادند
افغانستان با ایران، مراکش و تاجیکستان هم‌گروه شد
دیدار مقام طالبان با نماینده انگلیس؛ استقبال از آتش‌بس و وعده کمک ۴ میلیون پوندی
هشدار سازمان ملل درباره بحران آلودگی هوا در شهرهای افغانستان
ازسرگیری تجارت پاکستان و افغانستان پس از آتش‌بس با طالبان
واکنش حماس به اظهارات توهین‌آمیز اسموتریچ علیه عربستان
درخواست اوکراین برای بهره‌برداری از دارایی‌های روسیه در تولید سلاح
اجماع ۱۷ کشور و سازمان منطقه‌ای علیه طرح اسرائیل
سازمان جهانی بهداشت: کمک‌ها به غزه هنوز کافی نیست
نتانیاهو تسلیم آمریکا شد: توقف طرح حاکمیت بر کرانه باختری
اوربان: اوکراین دیگر کشوری مستقل نیست
غیبت مودی در اجلاس آسه‌آن و منتفی شدن دیدار او با ترامپ
ترامپ: الحاق کرانه باختری اتفاق نخواهد افتاد
توهین وزیر اسرائیلی به عربستان: سعودی‌ها بروند شترسواری!
اسرائیل با ممنوعیت ورود رسانه‌ها به غزه، جنایات خود را پنهان می‌کند
تکذیب سفر هیاتی از پاکستان به کابل
ایران سامانه هوشمند ویزا برای افغانستانی‌ها راه‌اندازی کرد
تأکید بر تقویت همکاری‌های امنیتی در دیدار والی طالبان در بلخ با مقامات تاجیکستان
ونس رأی کنست به الحاق کرانه باختری را «نمایش سیاسی بسیار احمقانه» خواند