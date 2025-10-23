سخنگوی حماس، اظهارات اسموتریچ، علیه عربستان را «نژادپرستانه» خواند و تاکید کرد این مواضع، بی‌اعتنایی بی‌سابقه رژیم اشغالگر به ملت‌های منطقه است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - حازم قاسم، سخنگوی جنبش حماس، تأکید کرد که اظهارات بزالل اسموتریچ، وزیر دارایی رژیم تروریستی اسرائیل که آن را «نژادپرستانه» علیه ملت سعودی توصیف کرد، نشان‌دهنده «بی‌اعتنایی بی‌سابقه» به ملت‌ها و حکومت‌های منطقه است.

قاسم امروز، پنجشنبه، افزود که «این رژیم اشغالگر اسرائیل همواره یک بیگانه و دشمن برای تمام اجزا و ملت‌های امت [اسلامی/عربی] باقی خواهد ماند.»

وزیر دارایی رژیم تروریستی اسرائیل ساعتی پیش گفته بود: «آن‌ها (عربستان) عادی‌سازی را در ازای یک کشور فلسطینی می‌خواهند؟ بگذارید به شترسواری در صحرای عربستان ادامه دهند.» وی افزود که اگر «عربستان سعودی به ما بگوید عادی‌سازی در ازای یک کشور فلسطینی، پاسخ ما این است: نه متشکرم.»

اسموتریچ در ادامه گفت: «من انتظار دارم که سعودی‌ها به ما توهین نکنند و حقوق تاریخی ملت یهود در یهودا و سامره (اسم جعلی رژیم تروریستی اسرائیل بر کرانه باختری) را انکار نکنند.»

شایان ذکر است که ریاض سال‌هاست که بر موضع خود مبنی بر عدم عادی‌سازی روابط با رژیم تروریستی اسرائیل مگر در صورت دستیابی به توافقی که تأسیس یک کشور مستقل فلسطینی را در چارچوب یک جدول زمانی واضح و نهایی تضمین کند، پافشاری می‌کند.

اسموتریچ و سایر اعضای کابینه بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم تروریستی اسرائیل به شدت با این خواسته مخالف هستند و بر  رد هرگونه اقدامی که منجر به تشکیل کشور فلسطین در کرانه باختری یا غزه شود،  تاکید می‌کنند.

منبع: المیادین

برچسب ها: جنبش حماس ، عادی سازی روابط
خبرهای مرتبط
حماس: تلاش‌های اسرائیل برای الحاق کرانه باختری باطل و غیرقانونی است
توهین وزیر اسرائیلی به عربستان: سعودی‌ها بروند شترسواری!
تاکید حماس بر حق تشکیل کشور فلسطین در گفت‌وگو با مقامات ترکیه
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
توهین وزیر اسرائیلی به عربستان: سعودی‌ها بروند شترسواری!
نتانیاهو تسلیم آمریکا شد: توقف طرح حاکمیت بر کرانه باختری
اوربان: اوکراین دیگر کشوری مستقل نیست
ترامپ: الحاق کرانه باختری اتفاق نخواهد افتاد
لیتوانی: دو هواپیمای روسی وارد حریم هوایی ما شد
شهادت یک پیرزن در حمله هوایی اسرائیل به جنوب لبنان
ونزوئلا: هرگونه عملیات سیا در کشور ما شکست خواهد خورد
بن‌گویر جلوی ترامپ ایستاد: برغوثی آزاد نخواهد شد
کاخ سفید: احتمال دیدار ترامپ و پوتین کاملا منتفی نیست
افغانستان با ایران، مراکش و تاجیکستان هم‌گروه شد
آخرین اخبار
ترامپ پنجشنبه آینده با شی جین پینگ دیدار می‌کند
ونزوئلا: هرگونه عملیات سیا در کشور ما شکست خواهد خورد
وزیر دفاع ایتالیا تحریم‌های روسیه را بی‌اثر دانست
کاخ سفید: احتمال دیدار ترامپ و پوتین کاملا منتفی نیست
اعتراف سلام: روش‌های دیپلماتیک در برابر اسرائیل بی‌نتیجه ماند
کارنی: در صورت شکست مذاکرات تجاری با آمریکا، اجازه دسترسی آزاد به بازار‌های خود را نمی‌دهیم
شهادت یک پیرزن در حمله هوایی اسرائیل به جنوب لبنان
کویت پیش‌بینی کرد: تحریم روسیه، قیمت نفت را افزایش می‌دهد
لیتوانی: دو هواپیمای روسی وارد حریم هوایی ما شد
بن‌گویر جلوی ترامپ ایستاد: برغوثی آزاد نخواهد شد
پوتین: تحریم‌های جدید آمریکا اثری بر اقتصاد روسیه ندارد
پالایشگاه‌های هندی واردات نفت روسیه را بشدت کاهش دادند
افغانستان با ایران، مراکش و تاجیکستان هم‌گروه شد
دیدار مقام طالبان با نماینده انگلیس؛ استقبال از آتش‌بس و وعده کمک ۴ میلیون پوندی
هشدار سازمان ملل درباره بحران آلودگی هوا در شهرهای افغانستان
ازسرگیری تجارت پاکستان و افغانستان پس از آتش‌بس با طالبان
واکنش حماس به اظهارات توهین‌آمیز اسموتریچ علیه عربستان
درخواست اوکراین برای بهره‌برداری از دارایی‌های روسیه در تولید سلاح
اجماع ۱۷ کشور و سازمان منطقه‌ای علیه طرح اسرائیل
سازمان جهانی بهداشت: کمک‌ها به غزه هنوز کافی نیست
نتانیاهو تسلیم آمریکا شد: توقف طرح حاکمیت بر کرانه باختری
اوربان: اوکراین دیگر کشوری مستقل نیست
غیبت مودی در اجلاس آسه‌آن و منتفی شدن دیدار او با ترامپ
ترامپ: الحاق کرانه باختری اتفاق نخواهد افتاد
توهین وزیر اسرائیلی به عربستان: سعودی‌ها بروند شترسواری!
اسرائیل با ممنوعیت ورود رسانه‌ها به غزه، جنایات خود را پنهان می‌کند
تکذیب سفر هیاتی از پاکستان به کابل
ایران سامانه هوشمند ویزا برای افغانستانی‌ها راه‌اندازی کرد
تأکید بر تقویت همکاری‌های امنیتی در دیدار والی طالبان در بلخ با مقامات تاجیکستان
ونس رأی کنست به الحاق کرانه باختری را «نمایش سیاسی بسیار احمقانه» خواند