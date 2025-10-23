باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - حازم قاسم، سخنگوی جنبش حماس، تأکید کرد که اظهارات بزالل اسموتریچ، وزیر دارایی رژیم تروریستی اسرائیل که آن را «نژادپرستانه» علیه ملت سعودی توصیف کرد، نشان‌دهنده «بی‌اعتنایی بی‌سابقه» به ملت‌ها و حکومت‌های منطقه است.

قاسم امروز، پنجشنبه، افزود که «این رژیم اشغالگر اسرائیل همواره یک بیگانه و دشمن برای تمام اجزا و ملت‌های امت [اسلامی/عربی] باقی خواهد ماند.»

وزیر دارایی رژیم تروریستی اسرائیل ساعتی پیش گفته بود: «آن‌ها (عربستان) عادی‌سازی را در ازای یک کشور فلسطینی می‌خواهند؟ بگذارید به شترسواری در صحرای عربستان ادامه دهند.» وی افزود که اگر «عربستان سعودی به ما بگوید عادی‌سازی در ازای یک کشور فلسطینی، پاسخ ما این است: نه متشکرم.»

اسموتریچ در ادامه گفت: «من انتظار دارم که سعودی‌ها به ما توهین نکنند و حقوق تاریخی ملت یهود در یهودا و سامره (اسم جعلی رژیم تروریستی اسرائیل بر کرانه باختری) را انکار نکنند.»

شایان ذکر است که ریاض سال‌هاست که بر موضع خود مبنی بر عدم عادی‌سازی روابط با رژیم تروریستی اسرائیل مگر در صورت دستیابی به توافقی که تأسیس یک کشور مستقل فلسطینی را در چارچوب یک جدول زمانی واضح و نهایی تضمین کند، پافشاری می‌کند.

اسموتریچ و سایر اعضای کابینه بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم تروریستی اسرائیل به شدت با این خواسته مخالف هستند و بر رد هرگونه اقدامی که منجر به تشکیل کشور فلسطین در کرانه باختری یا غزه شود، تاکید می‌کنند.

منبع: المیادین