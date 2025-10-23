باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه میگوید که تحریمهای جدید آمریکا تلاشی برای اعمال فشار بر روسیه است و افزود که این تحریمها بر اقتصاد روسیه تأثیری نخواهد گذاشت.
او این اقدام را «عملی غیردوستانه» خواند که در راستای تقویت روابط دو طرف نخواهد بود.
پوتین همچنین گفت که پاسخ مسکو به حملات به عمق خاک روسیه بسیار جدی و کوبنده خواهد بود و افزود که روسیه هرگز در برابر فشار خارجی تسلیم نخواهد شد.
آمریکا امروز شرکتهای «روسنفت و لوک اویل»، دو شرکت بزرگ نفتی روسیه را تحریم کرد. این تحریمها اولین تحریمها علیه روسیه از زمان بازگشت «دونالد ترامپ» به کاخ سفید هستند و هدف آنها کاهش درآمدهای کلیدی حاصل از فروش نفت اعلام شده است.
در پی این اقدام آمریکا، قیمت نفت برنت تا ۳.۹ درصد افزایش یافت و به حدود ۶۵ دلار در هر بشکه رسید.
ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه این تحریمها را اقدامی «کاملاً غیرسازنده» توصیف کرد. او همچنین تاکید کرد: «کشور ما مصونیت قوی در برابر محدودیتهای غرب ایجاد کرده است و با اطمینان به توسعه ظرفیتهای اقتصادی خود از جمله حوزه انرژی، ادامه خواهد داد».
منبع: گاردین