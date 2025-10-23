باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - گیدو کروزتو، وزیر دفاع ایتالیا، اثربخشی تحریمهای غرب علیه روسیه را به دلیل عدم مشارکت اکثریت کشورهای جهان در اجرای آنها، کم اهمیت جلوه داد.
کروزتو امروز (پنجشنبه) در مراسم افتتاح سال تحصیلی ۲۰۲۵-۲۰۲۶ مؤسسات آموزشی نیروهای مسلح ایتالیا گفت: «من بارها در نشستهای ناتو موضع گرفتم و به همتایانم [در کشورهای عضو] گفتم که تحریمها زمانی هوشمندانه هستند که توسط ۹۹ درصد جهان اعمال شوند، اما زمانی که تنها توسط ۳۰ درصد [از کشورهای] جهان اعمال شوند، تأثیری ندارند.»
وزیر دفاع ایتالیا اشاره کرد که «هنگامی که تحریمهایی علیه نفت روسیه» از سوی غرب اعمال میشود، این اقدام «ثروت روسیه را محدود نمیکند، بلکه فقط منبع ثروت آن را تغییر میدهد. روسها فروش آن به اروپا را متوقف کرده و آن را با چین، هند و کشورهای دیگر جایگزین کردهاند.»
کروزتو خاطرنشان کرد که «نفت روسیه پیشتر به طور کامل به اروپا میرفت»، اما پس از تحریمها، «روسها به راحتی توانستند مشتریان خود را تغییر دهند.»
پیشتر، ایالات متحده تحریمهای جدیدی را علیه روسیه اعلام کرده بود که دو غول نفتی روسیه، «روسنفت» و «لوکاویل» و شرکتهای تابعه آنها را هدف قرار داد.
همچنین، دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، لغو دیدار خود با ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه، در بوداپست را اعلام کرد و تأکید نمود که قصد دارد در زمان دیگری با او دیدار کند.
منبع: آر تی