باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - در ادامه تشدید خشونت‌ها در کرانه باختری، منابع محلی از یورش گسترده شهرک‌نشینان مسلح صهیونیست به منطقه «التل» در شرق رام‌الله خبر دادند. بر اساس این گزارش‌ها، مهاجمان بامداد امروز با حمله به حومه شهرک «دیر دبوان»، شمار قابل توجهی از خودرو‌های متعلق به فلسطینیان را به آتش کشیدند.

همزمان، موج گسترده‌ای از عملیات نظامی رژیم صهیونیستی در سراسر کرانه باختری به وقوع پیوست. بر اساس گزارش‌های میدانی، نیرو‌های اشغالگر با تجهیزات سنگین نظامی به شهر‌ها و اردوگاه‌های آوارگان فلسطینی در جنین، نابلس، طولکرم، طوباس، قلقیلیه، بیت‌لحم و الخلیل یورش برده و ضمن تفتیش و تخریب منازل مسکونی، شمار زیادی از شهروندان فلسطینی را بازداشت کردند.

در جنین، نیرو‌های اشغالگر با حمله به مرکز شهر یک جوان فلسطینی را بازداشت کردند. در طوباس و اردوگاه الفارعه نیز نظامیان صهیونیست با یورش به خانه‌های فلسطینیان، تعدادی از ساکنان از جمله جوانی در منطقه «الواد» طولکرم را دستگیر کردند.

در نابلس، حملات همزمان به اردوگاه عسکر و روستا‌های تل، النصاریه و بیت فوریک صورت گرفت که منجر به بسته شدن گذرگاه بیت فوریک و بازداشت شماری از ساکنان شد. در رام‌الله نیز یورش به ترمسعیا و اردوگاه الجلزون همراه با تفتیش منازل گزارش شده است.

در بیت‌لحم، روستا‌های الخضر و بیت فجار و در الخلیل، محله ابو سنینه و مناطق جنوبی شهر هدف حمله نظامیان صهیونیست قرار گرفت که منجر به بازداشت دست کم دو جوان فلسطینی شد. شاهدان در عناتای شمال قدس نیز از شلیک گاز اشک‌آور و گلوله‌های صوتی به سوی خانه‌های فلسطینیان خبر دادند.

این یورش‌های همزمان در شرایطی صورت می‌گیرد که کرانه باختری شاهد تشدید قابل توجه خشونت‌ها از زمان اعلام آتش‌بس در غزه بوده است.

منبع: الجزیره