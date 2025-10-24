منابع محلی از یورش‌های هم‌زمان نیرو‌های اشغالگر اسرائیلی به مناطق مختلف کرانه باختری خبر دادند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - در ادامه تشدید خشونت‌ها در کرانه باختری، منابع محلی از یورش گسترده شهرک‌نشینان مسلح صهیونیست به منطقه «التل» در شرق رام‌الله خبر دادند. بر اساس این گزارش‌ها، مهاجمان بامداد امروز با حمله به حومه شهرک «دیر دبوان»، شمار قابل توجهی از خودرو‌های متعلق به فلسطینیان را به آتش کشیدند.

همزمان، موج گسترده‌ای از عملیات نظامی رژیم صهیونیستی در سراسر کرانه باختری به وقوع پیوست. بر اساس گزارش‌های میدانی، نیرو‌های اشغالگر با تجهیزات سنگین نظامی به شهر‌ها و اردوگاه‌های آوارگان فلسطینی در جنین، نابلس، طولکرم، طوباس، قلقیلیه، بیت‌لحم و الخلیل یورش برده و ضمن تفتیش و تخریب منازل مسکونی، شمار زیادی از شهروندان فلسطینی را بازداشت کردند.

در جنین، نیرو‌های اشغالگر با حمله به مرکز شهر یک جوان فلسطینی را بازداشت کردند. در طوباس و اردوگاه الفارعه نیز نظامیان صهیونیست با یورش به خانه‌های فلسطینیان، تعدادی از ساکنان از جمله جوانی در منطقه «الواد» طولکرم را دستگیر کردند.

در نابلس، حملات همزمان به اردوگاه عسکر و روستا‌های تل، النصاریه و بیت فوریک صورت گرفت که منجر به بسته شدن گذرگاه بیت فوریک و بازداشت شماری از ساکنان شد. در رام‌الله نیز یورش به ترمسعیا و اردوگاه الجلزون همراه با تفتیش منازل گزارش شده است.

در بیت‌لحم، روستا‌های الخضر و بیت فجار و در الخلیل، محله ابو سنینه و مناطق جنوبی شهر هدف حمله نظامیان صهیونیست قرار گرفت که منجر به بازداشت دست کم دو جوان فلسطینی شد. شاهدان در عناتای شمال قدس نیز از شلیک گاز اشک‌آور و گلوله‌های صوتی به سوی خانه‌های فلسطینیان خبر دادند.

این یورش‌های همزمان در شرایطی صورت می‌گیرد که کرانه باختری شاهد تشدید قابل توجه خشونت‌ها از زمان اعلام آتش‌بس در غزه بوده است.

منبع: الجزیره

برچسب ها: کرانه باختری ، شهرک نشینان صهیونیست
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۰ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
میگم این ماشینا واین خونه های شیک با تصاویری که از فلسطین به ما نشون میدیت نمیخونه لطفا مسئولین خوابالو رسیدگی کنند
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۰۹ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
حتما ترامپ به بی بی گفته
اعلام نکن .کرانه باختری را ضمیمه سرزمین های اشغالی میکنی
تا همه بفهمند. و واکنش نشان دهند
همینجوری هر روز به کرانه باختری هجوم بیار
درختان زیتون را اتش بزن مثل گذشته ..ولی بیشترش کن
احشام را بدزد یا اتش بزن
پایگاه پلیس برای کنترل رفت و امد ..از انچه که هست
چند برابر کن .بارها خانم حامله در انتطار فوت کرده برای عبور
حتی خیابانهای را شخم میزنند .چه برسد به زمین های کشاورزی
تا فرار را بر قرار ترجیح دهند و خودشان مثل چند میلیون فلیسطینی که اواره کشورها هستند ِخودشان بروند
۱
۱
پاسخ دادن
