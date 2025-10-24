سازمان همکاری اسلامی از شورای امنیت خواست عضویت کامل فلسطین را تأیید کند

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - سازمان همکاری اسلامی (OIC) روز پنجشنبه از شورای امنیت سازمان ملل خواست تا عضویت کامل فلسطین در این نهاد بین‌المللی را تأیید کرده، آتش‌بس در غزه را تداوم بخشیده و گام‌های ملموسی برای خاتمه اشغالگری اسرائیل بردارد.

آسلی گوون، نمایندهٔ ترکیه در سازمان ملل، به نام گروه سازمان همکاری اسلامی در شورای امنیت گفت: «ما از تلاش‌های رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، و امضای توافق آتش‌بس برای غزه در اوایل این ماه استقبال می‌کنیم.» وی افزود که این آتش‌بس «افق تازه‌ای در تلاش‌های جهانی برای برقراری صلح پایدار در خاورمیانه گشوده است.»

گوون با اشاره به هزینهٔ انسانی و مادی جنگ دو ساله در غزه و «تلفات عظیم بیش از ۶۸ هزار نفر که غالباً غیرنظامی هستند» به همراه کشته شدن کارکنان پزشکی، کارمندان اونروا و روزنامه‌نگاران، از شورا خواست تا به موقع در مورد پذیرش فلسطین به عنوان عضو کامل سازمان ملل اقدام کند.

وی همچنین بر ضرورت تداوم پشتیبانی شورا از «این حرکت فعلی برای بازگرداندن صلح پایدار به غزه و تمام سرزمین‌های فلسطینی اشغالی» تأکید نمود.

سازمان همکاری اسلامی علاوه بر این، اقدامات اسرائیل در سوریه و لبنان را محکوم کرد، تصمیم اسرائیل در جولان اشغالی را «بی‌اعتبار و باطل» خواند و خواستار خروج فوری، کامل و بی‌قید و شرط اسرائیل از تمام سرزمین‌های عربی اشغالی شد.

منبع: حریت