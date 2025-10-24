باشگاه خبرنگاران جوان- سخنگوی طالبان اعلام کرد افغانستان دیگر نمیخواهد در مذاکرات بین پاکستان و تحریک طالبان پاکستان (تیتیپی) میانجیگری کند.
ذبیحالله مجاهد تأکید کرد که این مسئله یک موضوع داخلی پاکستان است و افغانستان قصد ندارد در امور داخلی دیگر کشورها دخالت کند.
وی با بیان اینکه کابل از فعالیتها یا حملات تحریک طالبان پاکستان حمایت نخواهد کرد، افزود: «افغانستان در تلاش برای گسترش روابط با هند، هدفی برای آسیب رساندن به پاکستان ندارد. روابط افغانستان و پاکستان از نظر جغرافیایی، اقتصادی و فرهنگی بههم پیوسته است و هر دو کشور به یکدیگر نیاز دارند.»
مجاهد همچنین از وجود یک «حلقه خاص و تصمیمگیرنده در نهادهای امنیتی پاکستان» انتقاد کرد که به گفته او مانع بهبود روابط دو کشور میشود.
این اظهارات در آستانه دیدار هیأتهای افغانستان و پاکستان در ترکیه برای نهاییسازی یک توافقنامه دوجانبه مطرح میشود. روابط دو کشور در هفتههای اخیر و به ویژه پس از تجاوز نظامی پاکستان به افغانستان، به شدت متشنج شده است.