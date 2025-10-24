سخنگوی طالبان اعلام کرد این کشور دیگر قصد ندارد در گفت‌وگوهای بین پاکستان و تحریک طالبان پاکستان نقش میانجی را ایفا کند. مجاهد تاکید کرد که این موضوع یک مسئله داخلی پاکستان است و کابل نه از این گروه حمایت می‌کند و نه قصد دخالت در امور همسایه خود را دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان- سخنگوی طالبان اعلام کرد افغانستان دیگر نمی‌خواهد در مذاکرات بین پاکستان و تحریک طالبان پاکستان (تی‌تی‌پی) میانجی‌گری کند.

ذبیح‌الله مجاهد تأکید کرد که این مسئله یک موضوع داخلی پاکستان است و افغانستان قصد ندارد در امور داخلی دیگر کشورها دخالت کند.

وی با بیان اینکه کابل از فعالیت‌ها یا حملات تحریک طالبان پاکستان حمایت نخواهد کرد، افزود: «افغانستان در تلاش برای گسترش روابط با هند، هدفی برای آسیب رساندن به پاکستان ندارد. روابط افغانستان و پاکستان از نظر جغرافیایی، اقتصادی و فرهنگی به‌هم پیوسته است و هر دو کشور به یک‌دیگر نیاز دارند.»

مجاهد همچنین از وجود یک «حلقه خاص و تصمیم‌گیرنده در نهادهای امنیتی پاکستان» انتقاد کرد که به گفته او مانع بهبود روابط دو کشور می‌شود. 

این اظهارات در آستانه دیدار هیأت‌های افغانستان و پاکستان در ترکیه برای نهایی‌سازی یک توافقنامه دوجانبه مطرح می‌شود. روابط دو کشور در هفته‌های اخیر و به ویژه پس از تجاوز نظامی پاکستان به افغانستان، به شدت متشنج شده است.

برچسب ها: ذبیح الله مجاهد ، تحریک طالبان پاکستان ، تنش بین افغانستان و پاکستان
