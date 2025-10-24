باشگاه خبرنگاران جوان - فریناز حسین جانی-آفت مگس میوه‌ای مدیترانه‌ای به بیش از ۳۵۰ گونه گیاهی از جمله زردآلو، هلو، شلیل، سیب، گلابی، انجیر، انار، خرمالو و مرکبات خسارت وارد می‌کند.

خانم منگلی گفت: لارو‌های این آفت با تغذیه از گوشت میوه باعث لهیدگی، ریزش و از بین رفتن میوه‌ها می‌شوند و اگر کنترل نشود، می‌تواند کل محصول یک باغ را نابود کند.



وی افزود: این آفت خطرناک که از سال ۱۳۹۷ در کرمان شناسایی شده، در صورت عدم مدیریت صحیح می‌تواند تمام میوه‌های باغ را از بین ببرد.

کشاورزان همکاری کنند تا محصول از بین نرود

منگلی بیان کرد: همکاری کشاورزان با کارشناسان در نصب تله‌ها و اجرای به‌موقع عملیات مبارزه، نقش تعیین‌کننده‌ای در کنترل این آفت دارد.



وی عنوان کرد: آفت مگس میوه مدیترانه‌ای نخستین‌بار در شهریورماه سال ۱۳۹۷ در بخش‌های گلباف و ماهان شهرستان کرمان مشاهده شد و سپس از سایر مناطق استان نیز گزارش شد.



مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان از ادامه پایش آفت مگس میوه مدیترانه‌ای در باغ‌های استان خبر داد.

منگلی گفت: مدیریت این آفت ماهیتی فنی دارد و بر اساس پایش تله‌های فرمونی انجام می‌شود.



کارشناسان حفظ نباتات در شهرستان‌های مختلف با نصب تله‌های فرمونی در باغ‌های پایلوت، زمان ظهور آفت را مشخص و نتایج را به کشاورزان اطلاع می‌دهند.



وی افزود: پس از آن، روش مناسب مبارزه بر اساس میزان تراکم جمعیت آفت انتخاب می‌شود.

در مواردی که تراکم آفت پایین است، نصب تله‌های فرمونی و تغذیه‌ای به‌عنوان روش شکار انبوه توصیه می‌شود.



در تراکم متوسط، طعمه‌پاشی به‌صورت یک ردیف در میان انجام می‌گیرد و در صورت بالا بودن جمعیت، طعمه‌پاشی کل باغ ضروری است.



در شرایط طغیانی نیز، با نظر کارشناس منطقه، سمپاشی کل باغ با سموم دارای دوره کارنس پایین مانند مالاتیون انجام می‌شود.



سایر روش‌های مکمل کنترل شامل برداشت به‌موقع میوه‌ها، جمع‌آوری و معدوم کردن میوه‌های آلوده ریخته‌شده در کف باغ، شخم سطحی و یخ‌آب زمستانه است.

کاهش چشمگیر آفت مگس مدیترانه‌ای

مدیر حفظ نباتات استان کرمان افزود: از ابتدای سال ۱۴۰۴ با آغاز تغییر رنگ میوه‌ها، تله‌های فرمونی در تمامی شهرستان‌ها نصب و گزارش‌ها به‌صورت هفتگی جمع‌آوری شد.



منگلی بیان کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد که تا تیرماه امسال، تراکم آفت نسبت به سال گذشته کاهش چشمگیری داشته که این موضوع می‌تواند نتیجه سرمای زمستان گذشته و همکاری خوب کشاورزان در اجرای روش‌های به‌زراعی باشد.

به گفته وی، امسال ۹۵ کلاس آموزشی، ۱۰ مانور میدانی، دو کلیپ و پوستر آموزشی و ۱۲ اطلاعیه برای آگاه‌سازی کشاورزان برگزار و منتشر شده است.

آلوده بودن بیش از ۵ هزار هکتار از باغات به مگس میوه مدیترانه‌ای

منگلی گفت: از میان ۲۶ هزار و ۳۰۲ هکتار سطح زیر کشت درختان میوه میزبان این آفت در استان کرمان، ۵ هزار و ۲۵۷ هکتار آلوده گزارش شده است.



وی افزود: شهرستان‌های ارزوئیه، رفسنجان، راور، زرند، سیرجان، کوهبنان و بردسیر تراکم کم آفت، شهرستان‌های بافت و رابر تراکم متوسط، و برخی مناطق شهرستان‌های بم و کرمان تراکم متوسط تا زیاد داشته‌اند.

منگلی عنوان کرد: با اتمام برداشت درختان میوه دانه‌دار، هسته‌دار، انار و انجیر، به‌دلیل مشاهده جلب بالای مگس در برخی تله‌ها، سمپاشی همگانی در مناطق آلوده از جمله دهبکری، سیرچ، گلباف و راین توصیه شد.



همچنین از مهرماه، همزمان با تغییر رنگ مرکبات، پایش آفت در باغ‌های مرکبات همچنان ادامه دارد.

منگلی در پایان تأکید کرد: امید است با تداوم همکاری کشاورزان، نصب تله‌ها و اجرای عملیات به‌موقع، بتوانیم کنترل مؤثر و پایداری بر این آفت در سطح استان داشته باشیم.

برداشت بیش از ۳۴۰ هزار تن محصول از باغات مرکبات جنوب کرمان

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان گفت: برداشت مرکبات از سطح ۲۱,۹۷۱ هکتار باغات بارور منطقه جنوب کرمان از ابتدای مهرماه آغاز شده و پیش‌بینی می‌شود بیش از ۳۴۶ هزار تن محصول برداشت شود.

صادق حسین زاده افزود: منطقه جنوب کرمان با شرایط اقلیمی مناسب، خاک مرغوب و منابع آبی کافی، از ظرفیت بالایی در تولید محصولات باغی به ویژه مرکبات برخوردار است.

وی بیان کرد: این منطقه شامل شهرستان‌های جیرفت، عنبرآباد، رودبار جنوب، کهنوج، قلعه‌گنج، منوجان، فاریاب و جازموریان می‌باشد.

رتبه سوم کشوری از آن جنوب کرمان

حسین زاده گفت: منطقه جنوب کرمان در رتبه سوم تولید مرکبات کشور قرار دارد که اهمیت اقتصادی و کشاورزی این منطقه را در بخش باغبانی به خوبی نشان می‌دهد.

وی افزود: از جمله ارقام مرکبات برداشت شده در این منطقه می‌توان به پرتقال ناول، پرتقال محلی، والنسیا، گریپ‌فروت، لیمو ترش و لیموشیرین اشاره کرد که از نظر کیفیت و سلامت محصول در سطح بالایی قرار دارند و مورد تایید مصرف‌کنندگان هستند.

حسین زاده بیان کرد: شهرستان‌های عنبرآباد و جیرفت با توجه به وسعت باغات و بهره‌برداری بهینه، بیشترین سهم تولید مرکبات را به خود اختصاص داده‌اند.

وی عنوان کرد: برای برداشت به موقع و حفظ کیفیت مرکبات، توصیه می‌شود بهره‌ برداران با مشورت کارشناسان محلی و استفاده از شاخص‌های فیزیولوژیکی و آزمایش‌های ساده، میزان رسیدگی میوه را به دقت ارزیابی کنند.

حسین زاده گفت: در صورت مشاهده خسارت مگس میوه، برداشت باید به صورت تدریجی و زمان‌بندی شده انجام شود تا هم کیفیت محصول حفظ و هم خسارت کاهش یابد.

وی افزود: همچنین بهره‌برداران ملزم به استفاده از روش‌های مدیریتی کنترل آفات هستند که توسط مدیریت حفظ نباتات و در قالب اطلاعیه‌ها به شهرستان‌ها ابلاغ شده است.

نکته مهم در حفظ تعادل بین کیفیت میوه و جلوگیری از خسارت آفات است.

حسین زاده گفت: در مناطق آلوده جنوب کرمان، پس از رسیدگی فیزیولوژیکی، مرکبات باید بلافاصله برداشت و در سردخانه‌هایی با دمای بالای ۴ الی ۱۰ درجه سانتی‌گراد نگهداری شوند و سپس به بازار عرضه شوند.

وی افزود: همچنین از نگهداری میوه رسیده روی درخت خودداری شود تا از کاهش کیفیت و خسارت احتمالی جلوگیری شود.

حسین زاده بیان کرد: تلاش‌ها برای ارتقای کیفیت محصولات، توسعه فرآوری و بسته‌بندی استاندارد مرکبات در منطقه جنوب کرمان ادامه دارد تا سهم این منطقه در بازارهای داخلی و صادراتی افزایش یافته و زمینه اشتغال پایدار برای کشاورزان فراهم شود.

هشدار برای جنوب کرمان/طغیان آفت مگس میوه در راه است

مدیر حفظ نباتات جنوب کرمان، هشدار فوری به باغداران مرکبات جنوب کرمان برای مقابله با آفت مگس میوه مدیترانه‌ای را ابلاغ کرد.

کرد ساردویی گفت: مرکبات داران مناطق کوهپایه‌ای شهرستان‌های جیرفت و عنبرآباد نسبت به طعمه پاشی عمومی باغات خود اقدام کنند.

وی افزود: با توجه به مساعد شدن شرایط آب و هوایی مناطق کوهپایه‌ای برای طغیا‌ن آفت مگس میوه مدیترانه‌ای و وجود میزبان‌های متعدد نظیر انجیر، خرمالو، انار و انواع مرکبات در این مناطق لازم است تا کشاورزان حوزه‌های دلفارد، جبالبارز جنوبی و شمالی میجان، نراب و رمون نسبت به جمع آوری میوه‌های ریخته شده پای درختان و مدفون نمودن آنها اقدام کنند.

کرد ساردویی افزود: کشاورزان می‌توانند با مراجعه به مراکز جهاد کشاورزی مربوطه و دریافت مواد و ملزومات در اسرع وقت نسبت به انجام عملیات طعمه پاشی اقدام کنند.

وی بیان کرد: لازم به ذکر است که برداشت زود هنگام میوه‌های رسیده می‌تواند از خسارت این آفت به محصول جلوگیری کند.

مدیریت حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان از ابتدای شهریور ماه با تله گذاری در مناطق مختلف بررسی جمعیت آفت، توزیع مواد و اقلام لازم شامل تریمدلور، پروتئین هیدرولیزات و سم مالاتیون برای ردیابی، شکار انبوه و طعمه پاشی و همچنین با برگزاری کارگاه‌های آموزشی متعدد، مانور اجرایی آموزشی کنترل آفت در باغات منطقه تهیه و انتشار اطلاعیه‌های متعدد در خصوص ردیابی تخمین جمعیت و مبارزه با آفت، نصب بنر در محل مراکز خدمات جهاد کشاورزی تمهیدات لازم را برای اطلاع رسانی به کشاورزان انجام داده است.

کرد ساردویی عنوان کرد: ضروریست که کشاورزان منطقه با عمل به توصیه‌های جهاد کشاورزی با کنترل به موقع این آفت از خسارت به محصول مرکبات خود جلوگیری کنند.

وی خاطر نشان کرد: از ابتدای امسال در سطح ۲۱۳۰ هکتار از باغات سردسیری و نیمه گرمسیری عملیات بیت اسپری و شکار انبوه انجام شده است.

کرد ساردویی اظهار کرد: با توجه به شرایط کنونی و لزوم اجرای عملیات طعمه پاشی در باغات مرکبات و مخلوط اجرای روش‌های مبارزه به بیش از ۵۰۰۰ هکتار می‌رسد.