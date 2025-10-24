باشگاه خبرنگاران جوان ـ دانشمندان شواهد جدیدی در انسان پیدا کردهاند که نشان میدهد تمرینات شناختی (ذهنی) میتواند سطح یک ماده شیمیایی خاصی در مغز را که بهطور معمول با افزایش سن کاهش مییابد، افزایش دهد. محققان میگویند این تمرینات میتوانند مغز را تا ۱۰ سال جوانتر کنند.
محققان دانشگاه مکگیل طی یک مطالعه ۱۰ هفتهای روی افراد ۶۵ ساله و بالاتر دریافتند انجام تمرینات ذهنی روزانه ۳۰ دقیقه، سطح پیامرسان شیمیایی «استیلکولین» را تا ۲.۳ درصد در ناحیهای از مغز که مسئول توجه و حافظه است، افزایش میدهد.
استیلکولین یک انتقالدهنده عصبی مهمی است که ارتباط نزدیکی با عملکرد شناختی دارد و بر توجه، یادگیری و حافظه تأثیر میگذارد. سطح این ماده معمولاً از میانسالی شروع به کاهش تدریجی میکند، اما این کاهش در افراد مبتلا به بیماری آلزایمر بسیار شدید و ناگهانی میشود.
محققان میگویند افزایش ۲.۳ درصدی این انتقالدهنده شاید زیاد به نظر نرسد، اما با توجه به اینکه شما بهطور معمول در هر دهه ۲.۵ درصد کاهش را فقط بهدلیل پیری تجربه میکنید، این رقم بسیار قابلتوجه است. به عبارت دیگر، این تمرین ذهنی توانسته است ساعت بیولوژیک مغز را در این ناحیه، حدود ۱۰ سال به عقب بازگرداند.
این تحقیق ۹۲ فرد سالم ۶۵ ساله و بالاتر را بررسی کرد. نیمی از شرکتکنندگان (گروه کنترل) روزانه ۳۰ دقیقه بازیهای کامپیوتری سرگرمکننده مانند «سولیتر» (Solitaire) یا «کندی کراش» (Candy Crush) را بازی کردند.
گروه دیگر (گروه آزمایش) همان زمان را صرف تمرینات شناختی هدفمند از برنامه علمی BrainHQ کردند. این برنامه بهطور خاص برای بهچالشکشیدن توجه و سرعت پردازش طراحی شده و بهطور مداوم کاربر را به حد نهایی تواناییهایش می رساند.
نتایج واضح بود. در گروهی که سولیتر بازی میکردند، سطح استیلکولین تغییری نکرد. اما در گروهی که تمرینات BrainHQ را انجام دادند، افزایش قابلتوجهی در این ماده شیمیایی مشاهده شد. این افزایش در نواحی دیگر مغز، ازجمله هیپوکامپ (مرکز کلیدی حافظه) نیز دیده شد.
یافتههای این پژوهش در JMIR منتشر شده است.
منبع: دیجیاتو