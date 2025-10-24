باشگاه خبرنگاران جوان - یک رسانه عبری گزارش داد یکی از درس‌های اصلی جنگ هفت اکتبر ۲۰۲۳ لزوم ایجاد نیرو و قدرت جامع نه تنها از نظر حجم ارتش بلکه از نظر تجهیزات و تدارکات آن نیز است.

«یوسی یهوشع» تحلیلگر روزنامه یدیعوت آحارونوت گفت: یکی از درس‌های اصلی آموخته شده از جنگ هفت اکتبر ۲۰۲۳ که بیش از دو سال در هشت جبهه مختلف ادامه داشت لزوم ایجاد نیرو و قدرت جامع نه تنها از نظر حجم و اندازه ارتش بلکه از نظر تجهیزات و تدارکات آن نیز می‌باشد.

این تحلیلگر گفت: ارتش اسرائیل قبل از هفت اکتبر ۲۰۲۳ با موافقت مقامات سیاسی که در ارزیابی‌های وضعیت بازنگری کرده بودند برای جنگی حدود یک ماه با امکان تمدید آن برای دو هفته اضافی آماده شد. بر اساس این طرح جنگ تنها در دو جبهه انجام می‌شد؛ جنگ با حزب‌الله در شمال به عنوان جبهه اصلی و جنگ با حماس در جنوب به عنوان جبهه دوم. برای همین میزان نیروی انسانی ارتش بسیار کم بود.

این تحلیلگر ادامه داد: از نظر عملی ارتش اسرائیل مجبور شد تا از حدود ۴۰۰ هواپیمای حمل و نقل و حدود ۱۵۰ کشتی حامل کمک که بیشتر آن از آمریکا آمد برای فراهم کردن تجهیزات و خدمات لجستیکی استفاده کند. حتی این هم کافی نبود چرا که انواع سلاح‌ها و مراکز تولید کننده در اسرائیل وجود نداشتند. نمی‌توان این شکست را تنها به ارزیابی ارتش اسرائیل از وضعیت و تصور آن مبنی بر اینکه یک ارتش کوچک و باهوش کافی است نسبت داد بلکه نتیجه روند کاهش‌های مستمر بودجه دفاعی در مقایسه با تولید محلی همراه با حملات غیرمسئولانه از سوی وزارت دارایی بود.

وی گفت: منابع امنیتی هشدار می‌دهند که اسرائیل اکنون نیز با وضعیت مشابهی مواجه است. وزارت دارایی با ارائه بودجه‌های لازم برای بازسازی نیروها مخالفت می‌کند. مشکل اصلی به گفته مسئولان در ناتوانی موسسه نظامی از اعلام نیازهای ارتش و میزان کمبود به دلیل نگرانی درباره کشف شکاف‌ها و طرح‌های تهیه شده آتی برای دشمنان است.

این تحلیلگر افزود: شکاف اصلی ناشی از عدم پاسخ به بازسازی قدرت ارتش از نظر آمادگی و تقویت و عدم گسترش خطوط تولید در صنایع و مراکز دفاعی اسرائیل است که هر دو تولید کننده اصلی بعد از جنگ هستند.

وی تاکید کرد: اموال در حال حاضر به شکل اصلی برای پر کردن انبارها اختصاص داده شده است اما یک مسئول ارشد می‌گوید این کافی نیست و ما باید به مرحله تقویت منتقل شویم و خود را به سکوهای هوایی، بالگردها، کشتی‌ها، تانک‌ها، نفربرهای زرهی، سلاح‌های دقیق، بمب‌های هوشمند، موشک، موشک‌های رهگیری برای دفاع هوایی مجهز کنیم. هزینه تولید یک موشک ایرانی یا یمنی حدود ۴۰۰ هزار دلار است در حالی که هزینه موشک حیتس ۳ با نسخه جدید سه میلیون دلار است و تولید آن به دلیل کمبود مواد خام و نیروی انسانی زمان زیادی به طول می‌انجامد.

