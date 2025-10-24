وزارت خارجه چین اعلام کرد شی در اجلاس اپک شرکت و با همتای کره جنوبی خود دیدار میکند.

باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - سخنگوی وزارت امور خارجه چین تأیید کرد که شی جین پینگ، رئیس جمهور این کشور، در اجلاس همکاری اقتصادی آسیا-اقیانوسیه (APEC) شرکت کرده و از ۳۱ اکتبر تا اول نوامبر نیز از کره جنوبی دیدار رسمی به عمل خواهد آورد.

در همین حال، وى سونگ-لاک، مشاور امنیت ملی کره جنوبی اعلام کرد که هم شی جین پینگ و هم دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، از این کشور دیدار رسمی خواهند داشت.

وی به خبرنگاران گفت که مون جائه این، رئیس جمهور کره جنوبی، در تاریخ ۲۹ اکتبر با ترامپ و در تاریخ اول نوامبر با شی جین پینگ گفت‌و‌گو خواهد کرد.

این سخنگو تأکید کرد که سئول به دقت در حال رصد امکان برگزاری دیدار بین رئیس جمهور آمریکا و کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، در حاشیه اجلاس APEC است و خاطرنشان ساخت که تاکنون تحول جدیدی در این زمینه صورت نگرفته است.

منبع: رویترز 

برچسب ها: رئیس جمهور چین ، اجلاس اپک ، کره جنوبی
