در میان گنجینه‌های گران‌بهای موزه لوور پاریس، نقاشی‌های مشهور، مجسمه‌ها و آثار باستانی از فرهنگ‌های مختلف به نمایش درآمده‌اند. از جمله آثار مشهور موزه لوور، می‌توان به نقاشی لبخند ژوکاندای اثر لئوناردو داوینچی، مجسمه ونیوس و بسیاری دیگر اشاره کرد که در فرهنگ جهانی به نمادهایی جاودانه تبدیل شده‌اند.

اما در تاریخ پرفراز و نشیب این موزه، چندین مورد سرقت از آثار هنری آن، به ویژه در سال‌های اخیر، باعث به‌وجود آمدن واکنش‌های گسترده‌ای شده است.

مهم‌ترین این سرقت‌ها نه تنها اعتبار موزه را به چالش کشیده، بلکه موجب شده که بسیاری از کارشناسان و منتقدان به مدیریت میراث فرهنگی و امنیت موزه‌ها در سطح جهانی انتقاد کنند. آخرین حادثه سرقت، در اکتبر ۲۰۲۵، زمانی رخ داد که جواهرات سلطنتی فرانسه از گالری «آپولون» به ارزش حدود ۸۸ میلیون یورو دزدیده شدند.

این سرقت نه تنها موجب حیرت و نگرانی در سطح بین‌المللی شد، بلکه برخی از مسوولان، از جمله جوردن باردلا، رهبر حزب تجمع ملی، این اتفاق را «تحقیر ملی» دانست.

با این حال، سرقت‌های بزرگ از موزه لوور، که بیشتر مربوط به آثار هنری ارزشمند و تاریخی بوده‌اند، به‌طور مداوم رخ داده است. در ادامه، برخی از مهم‌ترین این سرقت‌ها را بررسی خواهیم کرد.