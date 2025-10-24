در پی واژگونی قایق مهاجران غیرقانونی در دریای اژه هفت تن کشته شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - بر اساس گزارش رسانه‌های ترکیه، یک قایق بادی حامل مهاجران در دریای اژه و در نزدیکی شهر توریستی بودروم ترکیه واژگون شده و منجر به کشته شدن هفت نفر شده است.

خبرگزاری DHA روز جمعه گزارش داد که دو نفر از سرنشینان این قایق زنده مانده‌اند که یکی از آنان خود را به ساحل رسانده و عملیات جست‌و‌جو برای یافتن دومین بازمانده آغاز شده است.

شهر بودروم در مجاورت جزایر یونانی مانند کوس قرار دارد که مقصد بسیاری از مهاجرانی است که امیدوارند به کشور‌های اروپایی برسند.

سازمان بین‌المللی مهاجرت وابسته به سازمان ملل اعلام کرده که تاکنون در سال جاری حدود ۱۴۰۰ مهاجر در تلاش برای عبور از دریای مدیترانه به مقصد اروپا جان خود را از دست داده‌اند. این سفر‌های پرخطر همواره با تلفات جانی بسیاری همراه بوده است.

منبع: خبر گزاری فرانسه

برچسب ها: مهاجران غیرقانونی ، واژگونی قایق
خبرهای مرتبط
مرگ ۷ پناهجو در نزدیکی جزایر قناری
۴ کشته در پی واژگونی قایق حامل پناهجویان در دریای مدیترانه
دست کم۷ مهاجر نزدیک جزیره یونانی لسبوس غرق شدند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۶ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
حديث قدسى: فيما اوُحىَ إلى عيسى عليه السلامهىَ (يَعْنِى النّارَ) دارُ الْجَبّارينَ وَ العُثاةِ الظّالِمينَ وَ كُلِّ فَظٍّ غَليظٍ وَ كُلِّ مُخْتالٍ فَخورٍ؛ [كافى، ج 8، ص 136، ح 103.]
به عيسى عليه السلام وحى شد كه جهنّم، سراى جباران و سركشان ظالم است و جايگاه هر تندخوى خشن و هر متكبّر مغرورى
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۵ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
خوب یاید آقای اژه‌ای را محاکمه کرد که چرا در در دریای اژه اینا غرق شدن خخخخ
۱
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۲ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
بجای غیر قانونی ، می نوشتید :
مهاجران بخت برگشته و قربانیان
سیاستهای استکبار جهانی !!!
۰
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۷ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
صد افرین صددزصد صحیح
بلاخره مردم دارند متوجه میشوند
دشمن واقعی بشریت کیا هستند
همان کسانی که حامی دورغین حقوق بشر و ازادی بیان هستند
همان کسانی که برده دار بودند و هنوز هم هستند
همان کسانی که برای نجات یک حیوان ..فیلم هالیوودی ازش می سازند و بخورد جاهلان و ساده لوحان میدهند
ولی در مورد نسل کشی و جنایت جنگی زامبی ها و تروریستی ها صهیونیستی لال شدند و سکوت اختیار کردند
آمریکا بزرگ‌ترین ناو هواپیمابر خود را به منطقه کارائیب می‌فرستد
استقرار جنگنده‌های ژاپن برای رصد بمب‌افکن‌های هسته‌ای روسیه
دیدار فرستاده پوتین با مقامات ترامپ در واشنگتن
اتصال راه‌آهن ایران و ترکیه به چین از طریق افغانستان
زلنسکی خواستار افزایش فشار بر روسیه شد
احتمال دیدار ترامپ و رهبر کره شمالی در هفته آینده
آغاز ساخت سد برق دریای کنر به دستور رئیس طالبان
سی‌ان‌ان: ترامپ در اندیشه حمله به تأسیساتی در خاک ونزوئلا است
تقویت روابط با کشورهای همسایه اولویت اول سیاست خارجی ایران است؛ افغانستان سودمندتر از اروپا
واکنش پترو به تحریم‌های آمریکا: هرگز زانو نمی‌زنم
آخرین اخبار
سی‌ان‌ان: ترامپ در اندیشه حمله به تأسیساتی در خاک ونزوئلا است
واکنش پترو به تحریم‌های آمریکا: هرگز زانو نمی‌زنم
سه سال بدون مدرسه در غزه؛ یونیسف درباره آینده کودکان فلسطینی هشدار داد
آمریکا رئیس‌جمهور کلمبیا را تحریم کرد
سفر هیات طالبان به ترکیه در پی توافق دوحه 
فرانسه از تجهیز اوکراین به جنگنده‌های جدید میراژ خبر داد
تأکید تاجیکستان بر اهمیت ثبات افغانستان برای امنیت منطقه
هشدار سازمان بین‌المللی مهاجرت: بیش از ۱.۵ میلیون نفر در غزه بی‌سرپناه هستند
مذاکرات پاکستان و افغانستان فردا در استانبول برگزار می‌شود
آمریکا بزرگ‌ترین ناو هواپیمابر خود را به منطقه کارائیب می‌فرستد
خسارت زلزله ۱۸۳ میلیون دلاری به افغانستان
هشدار برنامه جهانی غذا درباره بحران گرسنگی در افغانستان
حکومت فراگیر تنها راه حل بحران های افغانستان است
لولا داسیلوا مداخلات نظامی آمریکا در آمریکای لاتین را محکوم کرد
تعطیلی دولت آمریکا، نوسازی هسته‌ای آن را متوقف کرد
تراژدی خانواده فلسطینی که در بمباران به شهادت رسیده و امروز در آرامگاه ابدی قرار گرفتند
زلنسکی خواستار افزایش فشار بر روسیه شد
آغاز ساخت سد برق دریای کنر به دستور رئیس طالبان
تقویت روابط با کشورهای همسایه اولویت اول سیاست خارجی ایران است؛ افغانستان سودمندتر از اروپا
توافق گروه‌های فلسطینی در قاهره برای نحوه اداره غزه
درخواست نماینده سازمان جهانی بهداشت برای گشایش گذرگاه‌های غزه
هشدار سازمان ملل درباره سوءتغذیه زنان باردار و نوزادان در غزه
استقرار جنگنده‌های ژاپن برای رصد بمب‌افکن‌های هسته‌ای روسیه
احتمال دیدار ترامپ و رهبر کره شمالی در هفته آینده
انگلیس خواستار افزایش تسلیحات دوربُرد برای اوکراین شد
تحقیق جدید علیه شهردار زندانی استانبول به اتهام جاسوسی
هشدار خطیب مسجدالاقصی درباره خطر تونل‌های اسرائیل برای مسجد
غرق شدن قایق پناهجویان در سواحل ترکیه؛ دست کم ۱۴ نفر کشته شدند
حماس: تشکیلات خودگردان بخشی از ساختار حاکم بر غزه در آینده خواهد بود
دیدار فرستاده پوتین با مقامات ترامپ در واشنگتن