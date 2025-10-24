در پی واژگونی قایق مهاجران غیرقانونی در دریای اژه هفت تن کشته شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - بر اساس گزارش رسانه‌های ترکیه، یک قایق بادی حامل مهاجران در دریای اژه و در نزدیکی شهر توریستی بودروم ترکیه واژگون شده و منجر به کشته شدن هفت نفر شده است.

خبرگزاری DHA روز جمعه گزارش داد که دو نفر از سرنشینان این قایق زنده مانده‌اند که یکی از آنان خود را به ساحل رسانده و عملیات جست‌و‌جو برای یافتن دومین بازمانده آغاز شده است.

شهر بودروم در مجاورت جزایر یونانی مانند کوس قرار دارد که مقصد بسیاری از مهاجرانی است که امیدوارند به کشور‌های اروپایی برسند.

سازمان بین‌المللی مهاجرت وابسته به سازمان ملل اعلام کرده که تاکنون در سال جاری حدود ۱۴۰۰ مهاجر در تلاش برای عبور از دریای مدیترانه به مقصد اروپا جان خود را از دست داده‌اند. این سفر‌های پرخطر همواره با تلفات جانی بسیاری همراه بوده است.

منبع: خبر گزاری فرانسه