باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - حجتالاسلام محمدتقی نقدعلی نایبرئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره اینکه گفته میشود سقف ۱۴ سکه در الحاقیههای اصلاح قانون مهریه آمده است، گفت: این موضوع هم بهعنوان پیشنهاد کمیسیون قضایی و حقوقی و هم پیشنهاد نمایندگان آمده است و اساسا خیلی پیشنهادات ارزنده دیگری مثل گنجانده شدن عبارت عندالاستطاعه در عقدنامهها و موارد دیگری که همکاران فرهیخته بنده در مجلس دادهاند وجود دارد و حدود ۱۵۰ پیشنهاد ثبت شده که امیدواریم ریاست مجلس کوتاهی نکند و به سرعت این مطالبه جوانان مظلوم را بیاورد که اندکی از آلام آنها کاسته شود.
نایبرئیس کمیسیون قضایی و حقوقی در مجلس درباره مخالفتهایی که در مجلس با کاهش سقف مهریه به ۱۴ سکه میشود، اظهار کرد: مخالفت در صحن علنی وجود ندارد البته ممکن است اشخاص معدودی با آن مخالف باشند البته وقتی با برخی از همکارانی که شبهه داشتند صحبت کردم که این مسئله برداشتن مجازات کیفری است و بعد حقوقی آن سر جای خود باقی است عزیزان قانع شدند و همراهی خواهند کرد.
این نماینده مجلس درباره اینکه نمایندگان خانم مجلس میگویند این قانون نمیتواند برای بانوان پشتوانه ایجاد کند، بیان کرد: اینطور نیست که همه این نظر را داشته باشند چون این موضوع به نفع بانوان است. با سختگیری در قضیه مهریه و شروط عقد نکاح کاری کردیم که اقبالی به ازدواج نمیشود و در نهایت این به ضرر زنان و دختران جامعه است لذا اصلاح قانون مهریه یقینا به نفع زنان است قبل از آنکه به نفع مردان باشد.
حجتالاسلام نقدعلی درباره اینکه گفته میشود تعیین سقف برای مهریه یک کار غیرشرعی است، تصریح کرد: این موضوع در بحث برخورد کیفری است نه اینکه الزام کنیم کسی بالاتر از آن مهریه تعیین نکند چون کسی که متمایل باشد هرمقدار که توان داشت میتواند مهریه تعیین کند و این در بحث برخورد کیفری حاکمیت است که ما برای آن چارچوبی قرار دادیم.
نماینده مردم خمینیشهر در مجلس اظهار کرد: عندالاستطاعه و عندالمطالبه یکی از پیشنهاداتی است که داده شده تا در عقدنامهها عبارت عندالاستطاعه گنجانده شود حتی اگر کسی حین ثبت عقد اصرار داشت که عندالاستطاعه به عندالمطالبه تبدیل شود و مرد با دید باز آن را تغییر داد دیگر اشکال ندارد.
نایبرئیس کمیسیون قضایی و حقوقی در مجلس درباره طلب مهریه پدر و مادر زن از داماد در زمانی که دخترشان فوت کرده است، گفت: این قاعده ارث است و همه وراث میتوانند طلبهای مورث خود را از کسی که بدهکار است مطالبه کنند و اگر بخواهیم در این زمینه تغییری داشته باشیم دخل و تصرف در قواعد شرعی است و باید سرچشمه را درست کنیم. مهریه بیحد و حصر وقتی اتفاق میافتد که طرف اصلا احساس بدهکاری نمیکند و وقتی فوت کرد و ورثه آن را مطالبه کرد تازه متوجه میشود که چه خبط و خطایی کرده است و باید این امر را درست کرد که این قانون درصدد اصلاح است.