شیخ عکرمه صبری، خطیب مسجدالاقصی و رئیس هیئت عالی اسلامی در قدس، نسبت به خطر قریب‌الوقوعی که مسجدالاقصی را در نتیجه حفاری‌های بی‌وقفه رژیم تروریستی اسرائیل در زیر صحن‌ها و اطراف آن تهدید می‌کند، هشدار داد.

شیخ صبری تأکید کرد که آنچه در حال وقوع است، یک جنگ سیستماتیک است که با هدف ریشه‌کن کردن وجود مسجدالاقصی و تغییر نشانه‌ها و هویت اسلامی آن در میان سکوت مشکوک در قبال این تجاوزات صورت می‌گیرد.

وی اشاره کرد که اشغالگران به سرعت در حال کار برای ایجاد یک زیرساخت با هدف تضعیف پایه‌های مسجد و ایجاد ترک‌های خطرناک در دیوار‌ها و صحن‌های آن هستند. این اقدامات بخشی از یک طرح گسترده یهودی‌سازی است که به دنبال برپایی معبد ادعایی بر روی خرابه‌های مسجدالاقصی است.

این هشدار‌ها در حالی مطرح شد که ده‌ها هزار نمازگزار، نماز جمعه را در مسجدالاقصی به جا آوردند. در این مراسم، نماز غیابی برای شهدای نوار غزه و کرانه باختری که بر اثر تجاوزات مستمر رژیم تروریستی اسرائیل به شهادت رسیده‌اند، خوانده شد.

با وجود تدابیر شدید نظامی، هزاران نفر از نمازگزاران از مناطق مختلف قدس و سرزمین‌های فلسطینی برای ادای نماز به مسجدالاقصی آمدند؛ صحنه‌ای که نشان‌دهنده پایبندی فلسطینیان به حق خود در مسجدالاقصی و اصرارشان بر حضور مستمر در آن است.

در مقابل، ارتش اشغالگر محدودیت‌های سختگیرانه‌ای اعمال کرده و موانع آهنی در ورودی‌های بخش قدیمی شهر و مسجدالاقصی قرار دادند، ده‌ها جوان را متوقف کرده، کارت‌های شناسایی آنها را برای مدت طولانی ضبط کردند و در راستای سیاست‌های مستمر سخت‌گیری علیه ساکنان قدس و نمازگزاران، بسیاری از آنها را از ورود به مسجد منع کردند.

