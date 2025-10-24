یک وزیر کره جنوبی از ترامپ خواست که در جریان سفر هفته آینده خود به شرق آسیا، با رهبر کره شمالی نیز دیدار کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - چونگ دونگ-یونگ، وزیر اتحاد کره جنوبی از دونالد ترامپ خواست تا در جریان سفر خود به آسیا با رهبر کره شمالی نیز دیدار کند.

ترامپ جمعه شب واشنگتن را برای سفری پنج روزه به شرق آسیا ترک می‌کند. این سفر شامل مالزی، ژاپن و کره جنوبی می‌شود و اولین سفر او به این منطقه از زمان تصدی مقام ریاست جمهوری است.

وزیر اتحاد کره جنوبی که سیاست‌گذار ارشد این کشور در امور روابط بین دو کره است، مدعی شد که سفر ترامپ به کره جنوبی «فرصتی آسمانی» است که می‌تواند به تقویت جایگاه جهانی کره شمالی و اقتصاد آن کمک کند.

او در ادامه گفت: «سران کره شمالی و ایالات متحده نباید این فرصت را از دست بدهند. آنها باید تصمیمی جسورانه بگیرند».

ترامپ در دوره قبلی ریاست جمهوری خود سه بار با کیم جونگ اون دیدار کرد، اما به دلیل اختلاف نظر در مورد لغو تحریم‌ها و تلاش برای برچیدن تأسیسات هسته‌ای کره شمالی نتوانست با پیونگ یانگ به توافق برسد.

منبع: رویترز