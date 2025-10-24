یک وزیر کره جنوبی از ترامپ خواست که در جریان سفر هفته آینده خود به شرق آسیا، با رهبر کره شمالی نیز دیدار کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - چونگ دونگ-یونگ، وزیر اتحاد کره جنوبی از دونالد ترامپ خواست تا در جریان سفر خود به آسیا با رهبر کره شمالی نیز دیدار کند.

ترامپ جمعه شب واشنگتن را برای سفری پنج روزه به شرق آسیا ترک می‌کند. این سفر شامل مالزی، ژاپن و کره جنوبی می‌شود و اولین سفر او به این منطقه از زمان تصدی مقام ریاست جمهوری است.

وزیر اتحاد کره جنوبی که سیاست‌گذار ارشد این کشور در امور روابط بین دو کره است، مدعی شد که سفر ترامپ به کره جنوبی «فرصتی آسمانی» است که می‌تواند به تقویت جایگاه جهانی کره شمالی و اقتصاد آن کمک کند.

او در ادامه گفت: «سران کره شمالی و ایالات متحده نباید این فرصت را از دست بدهند. آنها باید تصمیمی جسورانه بگیرند».

ترامپ در دوره قبلی ریاست جمهوری خود سه بار با کیم جونگ اون دیدار کرد، اما به دلیل اختلاف نظر در مورد لغو تحریم‌ها و تلاش برای برچیدن تأسیسات هسته‌ای کره شمالی نتوانست با پیونگ یانگ به توافق برسد.

منبع: رویترز

برچسب ها: کیم جونگ اون ، دونالد ترامپ ، شرق آسیا
خبرهای مرتبط
حضور رئیس جمهور چین در اجلاس اپک
بازگشت ترامپ، آسیا را در خلأ رهبری فرو برد؛
غیبت شینزو آبه، بحران تازه در روابط واشینگتن و شرق
کمیته سنای آمریکا سه لایحه ضد روسی را تصویب کرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۳۳ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
ترامپ دفعه پیش هم گفت .رهبر کره شمالی منو دوست داره
و من هم. ترامپ او را دوست دارم
تا بتواند عکس یادگاری بگیرد
تا بتواند بعنوان دستاوردی برای انتخابات رییس جمهوری
ازش استفاده کند
که به بایدن باخت
حالا هم به دنبال دستاورد ..حتی اگر فقط منجر به گرفتن عکس یادگاری بشه
حتما اگر ترامپ بخاطر سن کلان اش زنده باشه
به دنبال جایزه نوبل است در سال اتی هست
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۱۳ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
اینام دارن با امریکا و دنیا مچ میشن ...ما هنوز ادر خم قیمت بنزین هستیم
۳
۱
پاسخ دادن
آمریکا بزرگ‌ترین ناو هواپیمابر خود را به منطقه کارائیب می‌فرستد
استقرار جنگنده‌های ژاپن برای رصد بمب‌افکن‌های هسته‌ای روسیه
دیدار فرستاده پوتین با مقامات ترامپ در واشنگتن
اتصال راه‌آهن ایران و ترکیه به چین از طریق افغانستان
زلنسکی خواستار افزایش فشار بر روسیه شد
احتمال دیدار ترامپ و رهبر کره شمالی در هفته آینده
آغاز ساخت سد برق دریای کنر به دستور رئیس طالبان
سی‌ان‌ان: ترامپ در اندیشه حمله به تأسیساتی در خاک ونزوئلا است
تقویت روابط با کشورهای همسایه اولویت اول سیاست خارجی ایران است؛ افغانستان سودمندتر از اروپا
واکنش پترو به تحریم‌های آمریکا: هرگز زانو نمی‌زنم
آخرین اخبار
سی‌ان‌ان: ترامپ در اندیشه حمله به تأسیساتی در خاک ونزوئلا است
واکنش پترو به تحریم‌های آمریکا: هرگز زانو نمی‌زنم
سه سال بدون مدرسه در غزه؛ یونیسف درباره آینده کودکان فلسطینی هشدار داد
آمریکا رئیس‌جمهور کلمبیا را تحریم کرد
سفر هیات طالبان به ترکیه در پی توافق دوحه 
فرانسه از تجهیز اوکراین به جنگنده‌های جدید میراژ خبر داد
تأکید تاجیکستان بر اهمیت ثبات افغانستان برای امنیت منطقه
هشدار سازمان بین‌المللی مهاجرت: بیش از ۱.۵ میلیون نفر در غزه بی‌سرپناه هستند
مذاکرات پاکستان و افغانستان فردا در استانبول برگزار می‌شود
آمریکا بزرگ‌ترین ناو هواپیمابر خود را به منطقه کارائیب می‌فرستد
خسارت زلزله ۱۸۳ میلیون دلاری به افغانستان
هشدار برنامه جهانی غذا درباره بحران گرسنگی در افغانستان
حکومت فراگیر تنها راه حل بحران های افغانستان است
لولا داسیلوا مداخلات نظامی آمریکا در آمریکای لاتین را محکوم کرد
تعطیلی دولت آمریکا، نوسازی هسته‌ای آن را متوقف کرد
تراژدی خانواده فلسطینی که در بمباران به شهادت رسیده و امروز در آرامگاه ابدی قرار گرفتند
زلنسکی خواستار افزایش فشار بر روسیه شد
آغاز ساخت سد برق دریای کنر به دستور رئیس طالبان
تقویت روابط با کشورهای همسایه اولویت اول سیاست خارجی ایران است؛ افغانستان سودمندتر از اروپا
توافق گروه‌های فلسطینی در قاهره برای نحوه اداره غزه
درخواست نماینده سازمان جهانی بهداشت برای گشایش گذرگاه‌های غزه
هشدار سازمان ملل درباره سوءتغذیه زنان باردار و نوزادان در غزه
استقرار جنگنده‌های ژاپن برای رصد بمب‌افکن‌های هسته‌ای روسیه
احتمال دیدار ترامپ و رهبر کره شمالی در هفته آینده
انگلیس خواستار افزایش تسلیحات دوربُرد برای اوکراین شد
تحقیق جدید علیه شهردار زندانی استانبول به اتهام جاسوسی
هشدار خطیب مسجدالاقصی درباره خطر تونل‌های اسرائیل برای مسجد
غرق شدن قایق پناهجویان در سواحل ترکیه؛ دست کم ۱۴ نفر کشته شدند
حماس: تشکیلات خودگردان بخشی از ساختار حاکم بر غزه در آینده خواهد بود
دیدار فرستاده پوتین با مقامات ترامپ در واشنگتن