وزیر راه و شهرسازی در دیدار با وزیر حمل و نقل پاکستان از ارائه دستورالعمل ویژه برای افزایش تردد زمینی خبر داد و پیشنهاد تهیه برنامه اقدام مشترک برای تحول در همکاری‌های ترانزیتی را مطرح کرد.

باشگاه‌ خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی در حاشیه اجلاس منطقه‌ای حمل‌ونقل در دیدار با وزیر حمل و نقل کشور پاکستان  اظهار داشت: مهم‌ترین تفاهمی که‌ وزرای حمل‌ونقل ایران و پاکستان انجام دادند، تجارتی است که باید تا ۱۰ میلیارد دلار افزایش یابد. 

وزیر راه و شهرسازی گفت: برای افزایش تردد زمینی، به ویژه از پایانه مرزی ریمدان، دستورهای ویژه‌ای ارائه شد.

صادق توضیح داد: در این اجلاس پیشنهاد داده شد که یک برنامه اقدام مشترک تهیه شود  و سال ۲۰۲۶ را سال تحول در همکاری‌های ترانزیتی بین ایران و پاکستان به صورت عملیاتی آغاز شود در همین چارچوب، کریدور اقتصادی چین و پاکستان را از طریق ایران به ترکیه، عراق، قفقاز و روسیه متصل کنیم. 

 

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
ناشناس
۰۲:۰۷ ۰۳ آبان ۱۴۰۴
تا پاکستان کشید طرف امریکا اینها دویدند برا رابطه ،احتمالا پاکستان شده رابطشون .
۰
۰
پاسخ دادن
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
ناشناس
۲۳:۰۱ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
اتباع بیگانه اخراج کنید
۰
۲
پاسخ دادن
