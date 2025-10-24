باشگاه‌ خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی در حاشیه اجلاس منطقه‌ای حمل‌ونقل در دیدار با وزیر حمل و نقل کشور پاکستان اظهار داشت: مهم‌ترین تفاهمی که‌ وزرای حمل‌ونقل ایران و پاکستان انجام دادند، تجارتی است که باید تا ۱۰ میلیارد دلار افزایش یابد.

وزیر راه و شهرسازی گفت: برای افزایش تردد زمینی، به ویژه از پایانه مرزی ریمدان، دستورهای ویژه‌ای ارائه شد.

صادق توضیح داد: در این اجلاس پیشنهاد داده شد که یک برنامه اقدام مشترک تهیه شود و سال ۲۰۲۶ را سال تحول در همکاری‌های ترانزیتی بین ایران و پاکستان به صورت عملیاتی آغاز شود در همین چارچوب، کریدور اقتصادی چین و پاکستان را از طریق ایران به ترکیه، عراق، قفقاز و روسیه متصل کنیم.