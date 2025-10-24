باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - کریس رایت، وزیر انرژی آمریکا پیامد‌های تعطیلی دولت بر امنیت ملی را فاش کرد. رایت در حساب خود در پلتفرم ایکس نوشت: «هر چه مدت تعطیلی شومر (چاک شومر، رهبر دموکرات‌ها در سنا) طولانی‌تر شود، تاثیرات ویرانگرتری بر نیروی کار و تلاش‌های ضروری برای نوسازی تسلیحات مورد نیاز برای امنیت ملی خواهد داشت.»

رایت پیش‌تر اعلام کرده بود که به دلیل این تعطیلی، وزارتخانه‌اش قادر به پرداخت حقوق پیمانکاران اداره ملی امنیت هسته‌ای که مسئول نوسازی و حفظ زرادخانه هسته‌ای آمریکا است، نخواهد بود.

تعطیلی کنونی دولت ناشی از مخالفت دموکرات‌ها در مجلس سنا با رأی‌گیری درباره لایحه تأمین مالی کوتاه‌مدت دولت است که توسط جمهوری‌خواهان ارائه شده بود؛ دلیل مخالفت دموکرات‌ها، کمبود بودجه اضافی برای مراقبت‌های بهداشتی و سایر مقررات در این لایحه است.

این لایحه موقت که مورد حمایت جمهوری‌خواهان بود و تأمین مالی دولت را در سطوح فعلی تا ۲۱ نوامبر از سر می‌گرفت، برای دوازدهمین بار در شامگاه چهارشنبه نتوانست در سنا به تصویب برسد. رأی‌گیری با نتیجه ۵۴ در برابر ۴۶ و بر اساس خطوط حزبی انجام شد.

دموکرات‌ها خواهان آن هستند که هرگونه لایحه تأمین مالی، اعتبار مالیاتی تقویت شده تحت قانون مراقبت‌های بهداشتی مقرون به صرفه را تمدید کند؛ بدون این تمدید، حق بیمه درمانی برای میلیون‌ها آمریکایی در سال ۲۰۲۶ ممکن است به شدت افزایش یابد (این اعتبارات قرار است در پایان سال منقضی شوند).

جمهوری‌خواهان، دموکرات‌ها را متهم کرده‌اند که دولت را گروگان گرفته‌اند و تا زمان پایان تعطیلی، مذاکره در مورد مسائل مراقبت‌های بهداشتی را رد می‌کنند.

منبع: آر تی