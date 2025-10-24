تأکید تاجیکستان بر اهمیت ثبات افغانستان برای امنیت منطقه

رئیس‌جمهور تاجیکستان، در کنفرانس مبارزه با تروریسم کشورهای مستقل مشترک‌المنافع بر نقش کلیدی ثبات افغانستان در تأمین امنیت تاجیکستان و کل منطقه تأکید و از گسترش فعالیت‌های تروریستی در مرزهای این اتحادیه ابراز نگرانی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان- امامعلی رحمان، رئیس‌جمهور تاجیکستان، در سومین کنفرانس کشورهای مستقل مشترک‌المنافع درباره مبارزه با تروریسم و افراط‌گرایی که در شهر دوشنبه برگزار شد، بر اهمیت ثبات در افغانستان به عنوان عامل کلیدی برای امنیت تاجیکستان و کل منطقه تأکید کرد.

وی در سخنرانی که توسط دبیر شورای امنیت ملی تاجیکستان قرائت شد، نگرانی خود را از گسترش نظریه‌های تروریستی در امتداد مرزهای کشورهای عضو این اتحادیه ابراز و بر ضرورت تقویت همکاری‌های منطقه‌ای برای مقابله با تهدیدهای امنیتی تأکید کرد.

کارشناسان امنیتی نیز در این رابطه هشدار داده‌اند که بی‌ثباتی در افغانستان می‌تواند تهدیدی مستقیم برای امنیت کشورهای همسایه ایجاد کند و هماهنگی بیشتر بین کشورهای منطقه را می‌طلبد.

برچسب ها: ثبات در افغانستان ، مبارزه با تروریسم ، تاجیکستان
