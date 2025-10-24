پاریس به‌زودی جنگنده‌های میراژ جدید و موشک‌های ضدهوایی آستر را برای تقویت توان دفاعی اوکراین ارسال خواهد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، در جریان نشست به اصطلاح «ائتلاف داوطلبان» اعلام کرد که پاریس به‌زودی جنگنده‌های «میراژ» جدید و موشک‌های ضدهوایی «آستر» را به اوکراین ارسال خواهد کرد.

رئیس‌جمهور فرانسه گفت: «در روز‌های آینده، ما موشک‌های آستر اضافی را در اختیار اوکراین قرار خواهیم داد، برنامه‌های آموزشی جدیدی اجرا خواهیم کرد و هواپیما‌های میراژ بیشتری خواهیم فرستاد.»

مکرون همچنین اشاره کرد که کشورش با دیگر نمایندگان این ائتلاف، «ابتکارات اضافی» را اعلام خواهد کرد و بر لزوم ادامه کمک به کی‌یف در چارچوب تقویت زیرساخت‌های انرژی تأکید کرد.

روزنامه «فایننشال تایمز» گزارش داده بود که ولودیمیر زلنسکی امروز جمعه با نمایندگان «ائتلاف داوطلبان» درباره کمک‌های نظامی بیشتر گفت‌و‌گو خواهد کرد. پس از مخالفت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، با تأمین موشک‌های «تاماهاوک» برای کی‌یف، رئیس جمهور اوکراین ابراز امیدواری کرد که اتحادیه اروپا این خلأ را پر کند.

در همین زمینه، ویکتور اوربان، نخست‌وزیر مجارستان، اشاره کرد که سران اروپایی طوری درباره درگیری روسیه و اوکراین صحبت می‌کنند که گویی این درگیری خود آنهاست، در حالی که اتحادیه اروپا از جانب هیچ‌کس تهدید نمی‌شود.

او تاکید کرد که «خطر کشیده شدن اروپا به جنگ – چه عمدی و چه سهوی – اکنون به بالاترین سطح خود از زمان آغاز درگیری رسیده است.»

اوربان مواضع سران اتحادیه اروپا را به دلیل مانع‌تراشی در تلاش‌ها برای حل مسالمت‌آمیز درگیری محکوم و تأکید کرد که اگر دخالت طرف اروپایی نبود، مذاکرات بین ایالات متحده و روسیه اکنون به آتش‌بس منجر شده بود.

منبع: آر تی

برچسب ها: جنگ اوکراین ، موشک تاماهاوک
