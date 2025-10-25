باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری - همزمان با ادغام بانک آینده در بانک ملی و اتمام فعالیت رسمی آن بانک، کلیه امور بانکی و حساب‌های مشتریان بانک آینده به بانک ملی منتقل شد. از امروز، تمامی مشتریان بانک آینده می‌توانند فعالیت‌های بانکی خود را از طریق بانک ملی پیگیری کنند.

در همین راستا، ابوالفضل نجارزاده، مدیرعامل بانک ملی، در اظهاراتی عنوان داشت: «از امروز فعالیت‌های مربوط به بانک آینده در بانک ملی آغاز شده و خدمات در سراسر شعب بانک ملی و شعب بانک آینده سابق به مشتریان ارائه می‌گردد.»

وی افزود: «همکاران ما در بانک ملی در روزهای پایانی هفته تمامی اقدامات لازم در خصوص انتقال بانک آینده به بانک ملی را به انجام رساندند و اکنون در سراسر کشور و در تمامی شعب بانک ملی، خدمات به صورت مستمر به کلیه مشتریان ارائه می‌شود.»