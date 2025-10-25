«سام سونگ» کارمند شرکت اپل که تشابه نام او با شرکت رقیب برایش دردسرساز شده بود ناچار به تغییر نام خود شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - «سام سونگ» کارمند فروشگاه اپل در سال ۲۰۱۲، با انتشار تصویر کارت تجاری خود در شبکه اجتماعی ردیت و به دلیل تشابه بسیار زیاد نامش با سامسونگ _ یکی از رقبای اصلی اپل_ به شهرت زیادی رسید اما حالا در گفت‌وگو با بیزنس اینسایدر، اعلام کرده که برای فرار از دردسرهای زیاد این شهرت ناخواسته ناچار شده نام خود را تغییر دهد.

او در این مصاحبه جزئیات حواشی آن زمان و نحوه‌ واکنش اپل با موضوع تشابه اسمش با رقیب را تشریح کرد و گفت: بعد از وایرال شدن تصویر کارت تجاری من در ردیت، اپل با من تماس گرفت و پرسید که آیا از این پست اطلاع دارم یا نه؟ و من آنقدر نگران شدم که تصور می‌کردم شغلم را از دست خواهم داد. من خیلی ترسیده بودم و فقط می‌خواستم سرم پایین باشد و شغلم را حفظ کنم.

اما پس از آنکه خبرنگاری از او در این مورد سوال کرد، دردسرها بیشتر شد و اپل او را از بخش فروشگاه برداشت. این شرکت کارت‌های تجاری سانگ را از او گرفت و به کارکنان دستور داد که اگر مشتریان در این زمینه سؤال کردند به هیچ عنوان او را معرفی نکنند. تا جایی که وقتی یکی از مشتری‌ها از خود او در این باره پرسید، سونگ وانمود کرد که شخص دیگری است و در نهایت این شوخی به فراموشی سپرده شد.

سونگ در سال ۲۰۱۳ از اپل رفت زیرا می‌خواست از کار در فروشگاه فاصله بگیرد. او در سال ۲۰۱۴ تصمیم گرفت کارت‌های تجاری قدیمی و قطعاتی از لباس‌های سابقش را برای خیریه حراج کند. سونگ تا زمانی که از اپل خارج نشده بود نامش را تغییر نداد، اما تصمیمش برای تغییر نام به‌طور مستقیم ناشی از شهرت اینترنتی‌اش بود. او گفت که نمی‌خواست به خاطر یک شوخی اینترنتی شناخته شود.

در نهایت سونگ تصمیم گرفت نام خانوادگی خود را به استروان تغییر دهد که به گفته‌ خودش، نام یکی از مکان‌های محبوبش در اسکاتلند است. هرچند سونگ از تغییر نامش پشیمان نیست، اما آرزو دارد که می‌توانست به خودش بگوید که «این را یک شوخی ببین و نگران شغل خود نباش.»

منبع: همشهری آنلاین