باشگاه خبرنگاران جوان - در قلب پارک بزرگ ویندزور، عمارتی ۳۰ اتاقه به نام رویال لاج ایستاده؛ خانه‌ای که از سال ۲۰۰۳ میزبان پرنس اندرو و همسرش سارا فرگوسن بوده و شاهد نوجوانی پرنسس‌های بئاتریس و یوژنی بود. حالا با طوفان رسوایی‌های اندرو، همه می‌پرسند: آیا او هنوز می‌تواند در این کاخ بماند؟

اجاره‌ای با یک دانه فلفل

ملکه فقید الیزابت دوم، این ملک متعلق به املاک سلطنتی را در سال ۲۰۰۳ با اجاره ۷۵ ساله (تا ۱۵ ژوئن ۲۰۷۸) به پسر سومش واگذار کرد. اندرو یک میلیون پوند پرداخت و طبق قرارداد، ۷.۵ میلیون دلار دیگر برای بازسازی ۲۰۰۵ هزینه کرد. اجاره سالانه؟ فقط «یک دانه فلفل» آنهم اگر درخواست شود!

عمارت در زمینی ۴۰ هکتاری با استخر، پرنده‌خانه، شش کلبه نگهبانی، کلبه باغبان و اقامتگاه پلیس سلطنتی قرار دارد. همسایگانش؟ قلعه ویندزور، کلبه فروگمور (سابقاً خانه هری و مگان) و اقامتگاه ویلیام و کیت.

از شکارگاه تا خانه ملکه مادر

خانه‌ای از دهه ۱۶۶۰ در این مکان بود، اما جرج چهارم در اوایل قرن ۱۹ آن را به شکارگاه خصوصی تبدیل کرد. پس از مرگش در ۱۸۳۰، ویلیام چهارم بخش زیادی را تخریب کرد و تا پایان قرن، اقامتگاه «لطف و مرحمت» شد. در دهه ۱۹۳۰ بازسازی شد و ملکه مادر از ۱۹۵۲ تا مرگش در ۲۰۰۲ ساکن آن بود. الیزابت دوم نیز کودکی‌اش را اینجا گذراند، همانجایی که در ۱۹۳۶ با والدینش عکس گرفت.

کلبه پریان ولزی و عروسی‌های سلطنتی

در باغ، کلبه مینیاتوری با سقف کاهگلی هدیه مردم ولز به الیزابت شش‌ساله است. بئاتریس در مستند ۲۰۱۲ بی‌بی‌سی آن را «شیک‌ترین خانه وندی تاریخ» نامید و یک سال بازسازیش کرد: سیم‌کشی، پرده و سقف جدید. اینجا بازیگاه کودکان و نوه‌های سلطنتی بود.

رویال لاج شاهد عروسی‌ها هم بوده است: جشن یوژنی و جک بروکس‌بانک در ۲۰۱۸، و عروسی کوچک بئاتریس با ادواردو ماپلی موزی در ۲۰۲۰ در کلیسای خصوصی عمارت، زیر محدودیت‌های کووید.

بازسازی‌های اندرو و آینده مبهم

اندرو سقف کاشی‌کاری، رنگ خارجی، آسفالت ورودی و دوربین‌های امنیتی را نوسازی کرد. در ۱۹۹۰ مجوز اقامتگاه پلیس و در ۲۰۰۱ گلخانه گرفت. اما حالا، با فشارهای مالی و رسوایی، شایعات می‌گویند ممکن است مجبور به ترک شود. ملک به دلیل موقعیت حساس، هرگز در بازار عمومی عرضه نشد.

رویال لاج، بیش از یک خانه، نماد تاریخ، کودکی و رسوایی خاندان سلطنتی است عمارتی که شاید آخرین پناهگاه پرنس بدنام باشد.

منبع: دیروزبان