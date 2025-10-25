یک گروه مدافع قربانیان ادعا می‌کند که تقریباً ۴۴۰۰ نفر در ایتالیا توسط کشیشان مورد آزار و اذیت قرار گرفته‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان - رویترز نوشت: یک گروه از قربانیان روز جمعه مدعی شدند: از سال ۲۰۲۰ تاکنون، نزدیک به ۴۴۰۰ نفر توسط کشیش‌های کاتولیک در ایتالیا مورد آزار و اذیت قرار گرفته‌اند. این گزارش فشار بر اسقف‌ها را برای مقابله با بحرانی که مدت‌هاست بزرگترین شاخه مسیحیت جهان را درگیر کرده است، افزایش می‌دهد.

فرانچسکو زاناردی، بنیانگذار این انجمن گفت: آمار غیررسمی «رته لابوسو»، بزرگترین گروه قربانیان آزار و اذیت کلیسا در ایتالیا، بر اساس روایت‌های قربانیان، منابع قضایی و موارد گزارش شده توسط رسانه‌ها است.

پاپ لئو این هفته برای اولین بار با بازماندگان سوءاستفاده جنسی توسط روحانیون دیدار کرد. او به اسقف‌های کلیسا گفت ادعا‌های سوء رفتار در کلیسا را پنهان نکنند.

کمیسیون حمایت از کودکان واتیکان در گزارشی که در ۱۶ اکتبر منتشر شد و به طرز غیرمعمولی انتقادی بود، اعلام کرد که تنها ۸۱ اسقف‌نشین از ۲۲۶ اسقف‌نشین ایتالیا به پرسشنامه‌ای که در مورد شیوه‌های حمایتی تهیه شده بود، پاسخ دادند. این گزارش شامل مواردی مربوط به ۴۶۲۵ قربانی – یا بازماندگان از جمله ۴۳۹۵ مورد سوءاستفاده توسط کشیش‌ها است.

در این گزارش آمده است که ۴۴۵۱ نفر از قربانیان زیر ۱۸ سال سن داشتند و تقریباً به همان اندازه – ۴۱۰۸ نفر – مرد بودند. پنج راهبه، ۱۵۶ بزرگسال آسیب‌پذیر و ۱۱ فرد دارای معلولیت نیز در میان قربانیان بودند. در این میان ۵ نفر از قربانیان خودکشی کرده و جان باخته‌اند.

به گفته این انجمن، از ۱۱۰۶ کشیش مظنون به تجاوز، تنها ۷۶ نفر در معرض محاکمه در کلیسا قرار گرفتند، ۱۷ نفر به طور موقت از کار تعلیق شدند، هفت نفر به کلیسا‌های دیگر منتقل شدند و ۱۸ نفر از مقام کشیشی خلع لباس شدند یا استعفا دادند.

منبع: شفقنا

برچسب ها: کلیسا ، آزار و اذیت
