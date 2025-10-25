در گزارش باشگاه خبرنگاران جوان بخوانید؛امید به اجرای بیمه شخص ثالث راننده محور؛ آیا این وعده محقق خواهد شد؟
باشگاه خبرنگاران جوان - انجمن حمایت از ایتام «مکه» با انجام یک مطالعه میدانی وضعیت ۳۱۳ یتیم را بررسی کرد و گزارش داد، ۶۵.۷% از ایتام ساکن مکه از کمبود یا عدم حمایت اقوام خود رنج میبرند و تنها ۳۴.۳% از یتیمان از حمایت مؤثر اقوام خود بهرهمند هستند.
نتایج این مطالعه نشان میدهد که ۷۷.۴% این یتیمان از حمایت خانواده پدری خود محروم هستند. انجمن حمایت از ایتام مکه در سال ۲۰۲۳ با هدف توانمندسازی یتیمان ازجمله در آموزش، مهارتهای شغلی و زندگی تأسیس شد.
منبع: کانال تلگرامی راوی عربستان