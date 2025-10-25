سخنگوی مرکز مبادله گفت: از ابتدای سال تا امروز بیش از ۱۶.۵ میلیارد دلار معامله ارزی در بازار ارز تجاری انجام شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - بالسینی، سخنگوی مرکز مبادله ارز در رسانه ملی، نرخ‌های جدید ارز را در بازار تجاری اعلام کرد. بر اساس اطلاعات ارائه شده، حواله دلار در مرکز مبادله با نرخ ۷۰۲۲ تومان و اسکناس آن با نرخ ۷۲۳۰ تومان مورد معامله قرار می‌گیرد. همچنین، حواله یورو به نرخ ۸۱۱۶ تومان و اسکناس آن به ۸۴۶۱ تومان معامله می‌شود. نرخ یوان نیز ۹۸۵۷ تومان برای حواله و ۱۰۱۵۳ تومان برای اسکناس تعیین شده است.

وی افزود: در خصوص نرخ‌های دیگر، دی‌اکسید کربن (دی‌اکسید کربن) در بازار با نرخ ۱۹۶۸۹ تومان برای اسکناس و ۱۹۱۵ تومان برای حواله مورد معامله قرار می‌گیرد.

بالسینی به معاملات انجام شده در بازار ارز تجاری اشاره کرد و گفت: در هفته گذشته، مجموعاً ۶۹۴ میلیون دلار معاملات انواع ارز در این بازار صورت گرفته است. وی اضافه کرد که از ابتدای سال جاری تا کنون، بیش از ۱۶.۵ میلیارد دلار در این بازار معاملات ارز انجام شده است.

سخنگوی مرکز مبادله ارز همچنین آخرین آمار‌های بانک مرکزی در خصوص تأمین ارز برای واردات کالا‌های مختلف به کشور را منتشر کرد و گفت: از ابتدای سال تا امروز، مجموعاً ۳۳ میلیارد و ۵۱۱ میلیون دلار ارز به کشور عرضه شده است.

وی با اشاره به جزئیات تأمین ارز، گفت: از این مبلغ، ۸ میلیارد و ۷۲۰ میلیون دلار به کالا‌های اساسی و تجهیزات پزشکی، ۲۳ میلیارد و ۸۷۱ میلیون دلار به کالا‌های تجاری و ۹۲۰ میلیون دلار به بخش خدمات اختصاص یافته است.

بالسینی در پایان خاطرنشان کرد: صنایع حمل و نقل و خودرو با دریافت بیش از ۴.۹ میلیارد دلار، رتبه اول دریافت ارز را به خود اختصاص داده‌اند. همچنین صنایع تجهیزات برق و الکترونیک با بیش از ۳.۱ میلیارد دلار و ماشین آلات و تجهیزات تولید با بیش از ۲.۸ میلیارد دلار در رتبه‌های بعدی قرار دارند.