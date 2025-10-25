سخنگوی مرکز مبادله گفت: از ابتدای سال تا امروز بیش از ۱۶.۵ میلیارد دلار معامله ارزی در بازار ارز تجاری انجام شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - بالسینی، سخنگوی مرکز مبادله ارز در رسانه ملی، نرخ‌های جدید ارز را در بازار تجاری اعلام کرد. بر اساس اطلاعات ارائه شده، حواله دلار در مرکز مبادله با نرخ ۷۰۲۲ تومان و اسکناس آن با نرخ ۷۲۳۰ تومان مورد معامله قرار می‌گیرد. همچنین، حواله یورو به نرخ ۸۱۱۶ تومان و اسکناس آن به ۸۴۶۱ تومان معامله می‌شود. نرخ یوان نیز ۹۸۵۷ تومان برای حواله و ۱۰۱۵۳ تومان برای اسکناس تعیین شده است.

وی افزود: در خصوص نرخ‌های دیگر، دی‌اکسید کربن (دی‌اکسید کربن) در بازار با نرخ ۱۹۶۸۹ تومان برای اسکناس و ۱۹۱۵ تومان برای حواله مورد معامله قرار می‌گیرد.

بالسینی به معاملات انجام شده در بازار ارز تجاری اشاره کرد و گفت: در هفته گذشته، مجموعاً ۶۹۴ میلیون دلار معاملات انواع ارز در این بازار صورت گرفته است. وی اضافه کرد که از ابتدای سال جاری تا کنون، بیش از ۱۶.۵ میلیارد دلار در این بازار معاملات ارز انجام شده است.

سخنگوی مرکز مبادله ارز همچنین آخرین آمار‌های بانک مرکزی در خصوص تأمین ارز برای واردات کالا‌های مختلف به کشور را منتشر کرد و گفت: از ابتدای سال تا امروز، مجموعاً ۳۳ میلیارد و ۵۱۱ میلیون دلار ارز به کشور عرضه شده است.

وی با اشاره به جزئیات تأمین ارز، گفت: از این مبلغ، ۸ میلیارد و ۷۲۰ میلیون دلار به کالا‌های اساسی و تجهیزات پزشکی، ۲۳ میلیارد و ۸۷۱ میلیون دلار به کالا‌های تجاری و ۹۲۰ میلیون دلار به بخش خدمات اختصاص یافته است.

بالسینی در پایان خاطرنشان کرد: صنایع حمل و نقل و خودرو با دریافت بیش از ۴.۹ میلیارد دلار، رتبه اول دریافت ارز را به خود اختصاص داده‌اند. همچنین صنایع تجهیزات برق و الکترونیک با بیش از ۳.۱ میلیارد دلار و ماشین آلات و تجهیزات تولید با بیش از ۲.۸ میلیارد دلار در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

برچسب ها: مرکز مبادله ، بانک مرکزی
خبرهای مرتبط
در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد:
تغییرات جدید در نحوه محاسبه نرخ ارز مسافران خارج از کشور
در گزارش باشگاه خبرنگاران جوان بخوانید؛
پایان دو دهه ناترازی در بانک آینده/ بانک‌های ناتراز سایه‌ای بر اقتصاد کشور
بانک آینده قصه‌ای از بدهی و ناترازی در نظام بانکی
در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛
معامله ۴ هزار و ۳۳۲ کیلوگرم شمش طلا در مرکز مبادله
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ورود سامانه بارشی جدید به کشور از روز دوشنبه
بازگشت دوباره خودروی سواری به بورس‌کالا
معاهده راهبردی ایران و روسیه؛ گامی کلیدی برای تقویت همکاری‌های اقتصادی در دوران تحریم
مرغداران نگران شیوع بیماری آنفلوانزا فوق حاد پرندگان نباشند
آخرین اخبار
معاهده راهبردی ایران و روسیه؛ گامی کلیدی برای تقویت همکاری‌های اقتصادی در دوران تحریم
مرغداران نگران شیوع بیماری آنفلوانزا فوق حاد پرندگان نباشند
بازگشت دوباره خودروی سواری به بورس‌کالا
ورود سامانه بارشی جدید به کشور از روز دوشنبه
پاییز کم بارش آفت سن گندم در مزارع را افزایش داد
برنامه‌های مالیاتی دولت تثبیت شد/ طرح استقرار نظام نوین مالیاتی و هوشمندسازی در اولویت قرار گرفت
وزیر اقتصاد برنامه رشد عدالت‌محور را ابلاغ کرد
تولید بیش از یک میلیون و ۱۰۰ هزارتن روغن در ۶ ماه نخست سال
سهم تسهیلات خرید از بهای تمام‌شده مسکن به کمتر از پنج درصد رسید
صفر تا ۱۰۰ تولید خودرو‌های داخلی توسط وزارت صمت مورد ارزیابی قرار می‌گیرد
قیمت خودرو در بازار آزاد شنبه ۳ آبان ماه
صادرات شیرخشک صنعتی ۴۵ درصد افزایش یافت
حداکثر قیمت هر کیلو قارچ برای مصرف کننده ۲۰۰ هزارتومان
قیمت عوارض آزادراه تهران- شمال از امروز افزایش یافت
همه چیز درباره فیصله بانک سابق آینده
تورم نان در یک سال دو برابر شد+ فیلم
افزایش ۱۳۰ درصدی ذخایر نفت‌گاز در کشور
سوخت زمستانی نیروگاه‌ها آماده است
تغییرات جدید در نحوه محاسبه نرخ ارز مسافران خارج از کشور
وصول ۱۱۰ همت فرار مالیاتی تا پایان سال
شناسایی و ابطال بیش از ۵۳۰ هزار کارت سوخت نامعتبر/ برداشت غیر مجاز روزانه ۱.۳ میلیون لیتر سوخت
کاهش بیش از ۱۹ هزار واحدی شاخص کل بورس
بیش از ۱۶.۵ میلیارد دلار معامله ارزی در بازار ارز تجاری ثبت شد
تا ۱۰ روز آینده خبری از بارش باران در تهران نیست
دارایی‌های بانک آینده تعیین تکلیف می‌شوند
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۳ آبان‌ماه
زمان قرعه‌کشی خودروهای وارداتی اعلام شد/ آزادسازی مبالغ بلوکه شده تا چند ساعت آینده
شاخص کل بورس میتواند به روند صعودی بازگردد؟+ عکس
تمرکز ایران اصلاح قوانین و مقررات مرتبط با استاندارد‌های جهانی
اعلام آمادگی ایران برای راه‌اندازی بورس کالایی تاجیکستان