آژانس امداد و کار سازمان ملل متحد برای پناهندگان فلسطینی در مورد فصل زمستان پیش رو برای فلسطینیان غزه هشدار داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - آنروا، آژانس سازمان ملل متحد برای پناهندگان فلسطینی می‌گوید که آوارگان در نوار غزه به شدت به سرپناه و مایحتاج نیاز دارند، زیرا سرما و زمستان تنها چند هفته دیگر فرا می‌رسد.

این آژانس در پستی در X اعلام کرد: «امکانات سرپناه و مایحتاج زمستانی برای خانواده‌های آواره در انبار‌های آنروا در اردن و مصر انبار شده و ورود آنها ممنوع است.»

کابینه اسرائیل از اجازه دسترسی کامل به سازمان‌های امدادی که به دنبال امدادرسانی به فلسطینیان هستند، خودداری می‌کند و همچنین آنروا را از شرکت در هرگونه تلاش امدادی منع کرده است.

منبع: الجزیره