معاون سیاسی وزیر کشور ایران گفت: لایحه تشکیل سازمان ملی مهاجرت در مراحل پایانی قانونی خود است.

باشگاه خبرنگاران جوان-علی زینی‌وند، معاون سیاسی وزیر کشور ایران در حاشیه نشست خبری در خصوص آخرین جزئیات از روند ساماندهی اتباع خارجی غیرمجاز و سازمان ملی مهاجرت گفت: لایحه تشکیل سازمان ملی مهاجرت در مراحل پایانی قانونی خود است.



وی افزود: در حوزه ساماندهی اتباع غیرقانونی نیز، بسیاری از اتباع غیرمجاز کشور را ترک کردند. 70 درصد این اتباع به صورت خودمعرف از کشور رفتند و 30 درصد مابقی نیز با رعایت پروتکل‌های لازم و رعایت حرمت از کشور خارج شدند.



زینی‌وند اظهارداشت: بسیاری از اتباع غیرمجاز که از کشور خارج شدند، بازار کار را در اختیار داشتند و با خروج آنان از کشور کارفرمایان به نیروهای جایگزین نیاز دارند که سازوکار آن نیز تعیین شده است.

وی افزود هدف‌گذاری قطعی وزارت کشور عدم حضور هیچ یک از اتباع غیرمجاز در کشور است. مهاجر غیرقانونی را هیچ کشوری نمی‌پذیرد.