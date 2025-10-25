معاون سیاسی وزیر کشور ایران گفت: لایحه تشکیل سازمان ملی مهاجرت در مراحل پایانی قانونی خود است.

باشگاه خبرنگاران جوان-علی زینی‌وند، معاون سیاسی وزیر کشور ایران در حاشیه نشست خبری در خصوص آخرین جزئیات از روند ساماندهی اتباع خارجی غیرمجاز و سازمان ملی مهاجرت گفت: لایحه تشکیل سازمان ملی مهاجرت در مراحل پایانی قانونی خود است.

 وی افزود: در حوزه ساماندهی اتباع غیرقانونی نیز، بسیاری از اتباع غیرمجاز کشور را ترک کردند. 70 درصد این اتباع به صورت خودمعرف از کشور رفتند و 30 درصد مابقی نیز با رعایت پروتکل‌های لازم و رعایت حرمت از کشور خارج شدند.

 زینی‌وند اظهارداشت: بسیاری از اتباع غیرمجاز که از کشور خارج شدند، بازار کار را در اختیار داشتند و با خروج آنان از کشور کارفرمایان به نیروهای جایگزین نیاز دارند که سازوکار آن نیز تعیین شده است.

وی افزود هدف‌گذاری قطعی وزارت کشور عدم حضور هیچ یک از اتباع غیرمجاز در کشور است. مهاجر غیرقانونی را هیچ کشوری نمی‌پذیرد.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: ساماندهی اتباع ، اتباع غیرمجاز ، بازگشت مهاجرین افغانستانی
خبرهای مرتبط
نایب رئیس کمسیون داخلی مجلس شورای اسلامی:
اتباعی که مجوز ندارند از کشور اخراج می شوند
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس:
جزئیات ساماندهی اتباع در اختیار وزارت کشور است
سخنگوی دولت:
وزارت کشور درحال ساماندهی اتباع هستند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ترامپ با امیر قطر در هواپیما دیدار کرد
احتمال نامزدی کامالا هریس برای انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۸ آمریکا
ترامپ: معتقدم توافق غزه پابرجا خواهد ماند
شهادت کودک فلسطینی بر اثر ریزش ساختمان در شهر غزه
روبیو: در حال پیگیری ایجاد نیروی چندملیتی در غزه هستیم
رسانه‌های عبری: آمریکا با تأخیر در بازگشایی گذرگاه رفح موافقت کرد
آخرین اخبار
ترامپ: معتقدم توافق غزه پابرجا خواهد ماند
شهادت کودک فلسطینی بر اثر ریزش ساختمان در شهر غزه
ترامپ با امیر قطر در هواپیما دیدار کرد
روبیو: در حال پیگیری ایجاد نیروی چندملیتی در غزه هستیم
رسانه‌های عبری: آمریکا با تأخیر در بازگشایی گذرگاه رفح موافقت کرد
احتمال نامزدی کامالا هریس برای انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۸ آمریکا
پاکستان: افغانستان خواهان صلح است
مین زدایی غزه بین ۲۰ تا ۳۰ سال طول میکشد
موزه لوور پس از سرقت، جواهرات را به بانک فرانسه منتقل کرد
ترامپ در توقفی کوتاه با امیر قطر دیدار می‌کند
شهادت ۹۳ فلسطینی در غزه از زمان آغاز آتش‌بس
طرح اسرائیل برای غزه پس از آتش‌بس
آغاز دور جدید مذاکرات طالبان و پاکستان در استانبول
تحویل دومین محموله خانه‌های پیش‌ساخته چین به مهاجران افغانستان
آغاز اقدامات حقوقی در لندن برای محاکمه انگلیسی‌های شرکت کننده در جنگ غزه
اتحادیه اروپا تمام تلاش خود را برای جلوگیری از تماس مستقیم روسیه و آمریکا انجام می‌دهد
هشدار آنروا در مورد فصل زمستان پیش رو برای فلسطینیان غزه
ساماندهی اتباع غیر مجاز ادامه داد؛ سازمان ملی مهاجرت در مراحل پایانی + فیلم
ادامه نقض آتش‌بس و حملات ارتش اشغالگر به نوار غزه
آغاز فاز دوم خط آهن خواف-هرات؛پیوند افغانستان به بازارهای جهانی تا دو سال آینده
آذربایجان همکاری‌های نفتی و گازی خود با افغانستان را گسترش می‌دهد
ادامه مسدودیت مرزهای پاکستان با افغانستان به دلایل امنیتی
مقام بهداشتی غزه: سیستم‌های پزشکی هنوز در وضعیت وخیمی هستند
۴۴۰۰ نفر در ایتالیا توسط کشیشان مورد آزار و اذیت قرار گرفته‌اند
چهارمین جشنواره بین‌المللی «همام» با حضور هنرمندان دارای معلولیت از افغانستان و ۱۳ کشور جهان در تهران
رئیس جمهور برزیل: شورای امنیت و سازمان ملل دیگر کارایی ندارند
خبرنگار شهید فلسطینی برنده جایزه جهانی قهرمان آزادی مطبوعات شد
کارائیب در محاصره جاه طلبی ترامپ
نماینده پوتین: اوکراین و روسیه به «راه حل دیپلماتیک» در مورد جنگ نزدیک شده‌اند
مادورو: ونزوئلا به همراه دیگر کشور‌های آمریکای جنوبی مانع جنگ آمریکا می‌شود