یک سازمان مدافع حقوق فلسطینیان در حال پیگیری راه‌هایی برای محاکمه شهروندان انگلیسی است که در کنار ارتش رژیم صهیونیستی در جنگ علیه غزه شرکت کرده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - به گزارش روزنامه گاردین، یک سازمان مدافع حقوق فلسطینیان در انگلیس در حال پیگیری راه‌هایی برای محاکمه شهروندان انگلیسی است که در کنار ارتش رژیم صهیونیستی در جنگ علیه غزه شرکت کرده‌اند.

بر اساس این گزارش، این سازمان حقوقی یک دعوی قضایی ویژه علیه شهروندانی که به‌صورت غیرقانونی در نیرو‌های ارتش صهیونیستی خدمت کرده‌اند، تنظیم کرده و درخواست رسیدگی به پرونده را در دادگاه صلح لندن ارائه کرده است. در مرحله نخست، نام یک نفر مشخص شده و مدارک علیه بیش از ده انگلیسی دیگر جمع‌آوری شده است، اما برای حفاظت از روند قضایی، اسامی دیگر منتشر نشده است.

این سازمان اعلام کرده است که شرکت در جنگ با نیروی خارجی در حالی که کشور متبوع فرد با آن در صلح کامل است، طبق ماده ۴ قانون جذب نیرو‌های خارجی سال ۱۸۷۰ انگلیس جرم محسوب می‌شود. به گفته این مرکز، "اسرائیل" با حملات خود نه تنها حماس بلکه همه فلسطینیان و سرزمین فلسطین را هدف قرار داده و این اقدامات نقض قوانین بین‌المللی و اشغال غیرقانونی سرزمین‌های فلسطینی از جمله کرانه باختری، قدس شرقی و غزه است.

این پرونده همچنین تأکید دارد که برای اثبات جرم، باید مشخص شود فرد مدعی انگلیسی بوده، به‌صورت داوطلبانه به ارتش "اسرائیل" پیوسته، "اسرائیل" در جنگ با فلسطین بوده و فلسطین در صلح با انگلیس قرار داشته است. 

مرکز بین‌المللی عدالت برای فلسطینیان، در تلاش است تا با این پرونده، مسئولیت شرکت‌کنندگان در عملیات نظامی رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان را بررسی و پیگیری کند.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی فلسطین

