باشگاه خبرنگاران جوان - در شش ماهه اول سال ۲۰۲۵، ایران میزبان بیش از ۳.۵۵ میلیون گردشگر بین‌المللی بوده است که نشان‌دهنده جهش قابل توجه و افزایش جذابیت ایران به عنوان یک مقصد فرهنگی و تفریحی است.

پیشتازی گردشگری مذهبی: بیش از ۵۱ درصد از گردشگران خارجی را زائران مذهبی، عمدتاً از کشورهای عراق، افغانستان و پاکستان، تشکیل می‌دهد که برای زیارت اماکن مقدسه، به ویژه حرم امام رضا (ع) در مشهد، به ایران سفر می‌کنند.

رونق گردشگری سلامت: ایران با جذب سالانه حدود ۱.۲ میلیون گردشگر سلامت، به یکی از قطب‌های مهم این حوزه تبدیل شده است. خدمات پزشکی با کیفیت و مقرون‌به‌صرفه، سالانه حدود ۲ میلیارد دلار درآمد برای کشور به همراه دارد.

توسعه گردشگری تفریحی: علاوه بر این، ایران به طور فزاینده‌ای خود را به عنوان یک مقصد گردشگری تفریحی معرفی می‌کند و با تکیه بر مناظر طبیعی متنوع، بناهای تاریخی و میراث فرهنگی غنی، گردشگرانی با سلایق مختلف را از سراسر جهان جذب می‌نماید.

بهبود زیرساخت‌ها و تمرکز بر مناطق مرزی: دولت ایران برای تسهیل سفر گردشگران، بر بهبود خدمات و زیرساخت‌ها، از جمله در گذرگاه‌های مرزی، خدمات ارزی و افزایش پروازهای مستقیم، تمرکز کرده است. توسعه گردشگری در استان‌های مرزی مانند کرمانشاه، ایلام و خراسان برای تقویت همکاری‌های اقتصادی با کشورهای همسایه در اولویت قرار دارد.

منبع: کانال تلگرامی روندنگار بین‌الملل

